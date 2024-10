Javier Jiménez pide freno a ataques personales tras controversia entre César Vázquez y Jenniffer González

El candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad (PD), Javier Jiménez, se expresó sobre la controversia entre la candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el candidato al Senado por el distrito de Bayamón, César Vázquez.

Jiménez se expresó luego de que la comisionada residente afirmara que tuvo un encontronazo con Vázquez quien la cuestionó sobre su embarazo de gemelos durante el debate de candidatos a la comisaría residente en la noche del miércoles.

PUBLICIDAD

“Quiero reafirmar, como lo hemos hecho en un sinnúmero de ocasiones anteriores, que respeto profundamente la vida privada de todos los candidatos, incluidas sus decisiones personales. En esta situación hay dos versiones, sin embargo, Proyecto Dignidad siempre se ha reafirmado en que los asuntos de la vida privada y familiar de los candidatos, incluyendo la maternidad, es un asunto que compete precisamente a esa esfera privada y no debe de ser tema de discusión política, ni utilizado por ningún candidato para adelantar sus agendas personales”, expresó Jiménez.

“En Proyecto Dignidad y este servidor creemos en el respeto mutuo, en la libertad de cada ser humano y en una política basada en principios y valores, no en ataques personales. Hago un llamado a todos los candidatos y al pueblo de Puerto Rico a que se enfoquen en las propuestas concretas que nos ayudarán a superar los desafíos que enfrentamos como sociedad”, añadió.

Esta mañana, la comisionada residente y candidata a la gobernación, confirmó que Vázquez se le acercó para realizarle este tipo de cuestionamiento sobre su vida privada.

“Durante el debate a la comisaría residente, el pasado candidato del Proyecto Dignidad fue a saludarme, cosa que devolví el saludo. Sin embargo, vino también a cuestionarme que yo no había dado luz a mis hijos y que yo tenía un viento subrogado y que yo en el sonograma aparecía con dos úteros”, sostuvo la novoprogresista en entrevista con WKAQ 580 AM.

“Me han cuestionado a lo largo de mi carrera muchas cosas. Me cuestionan mi gordura, me cuestionan mi juventud, me cuestionan que soy mujer, que aspire, que haga el trabajo en Washington y durante el proceso de mi embarazo muchos cuestionaron muchas cosas. Este caballero fue el primero que hizo señalamientos imputando... que anoche [miércoles] me dijo que no dijo lo que dijo... yo creo que ya hay que ponerle un punto final a esto. Es una falta de respeto el cuestionar cosas... primero, él no es mi médico, él no evaluaba mi caso y cuestionar mi barriga, mi embarazo, mi cesárea y que di a luz a mis hijos, a mí me indigna, me asquea que hayan personas tan bajas y tan charlatanas”, añadió González.

PUBLICIDAD

A finales del año 2023, el Dr. César Vázquez, cuestionó si la comisionada residente estaba embarazada de gemelos, comentarios que generaron la molestia de la también candidata del PNP. Posteriormente, Vázquez se vio obligado a pedir disculpas.

“Hay gente, por ejemplo, te enseñan un sonograma con dos bebés... y hay gente que está preguntando si realmente está embarazada o es otra mujer la que lleva a esos niños”, fueron las expresiones de Vázquez en entrevista con WKAQ 580 AM.