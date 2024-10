Ausentes candidatos a la gobernación sobre foro para enfrentar el sinhogarismo en la isla

La organización sin fines de lucro, Coordinadora Moriviví llevó a cabo hoy el foro “Sinhogarismo en Puerto Rico: Retos y Soluciones” donde los candidatos a la gobernación debieron presentar sus perspectivas y soluciones para mitigar el tema en la isla. Sin embargo, solo se contó con la presencia del candidato por el Partido Independentista Puertorriqueño y la Alianza de País (PIP-MVC), Juan Dalmau.

“Nosotros lo que hemos propuesto para la defensoría desde el principio es crear un Departamento de Derechos Humanos, y eso está dividido, en lugar de enfatizar en la acción del gobierno viendo al ser humano como un objeto, es que se vea como un sujeto de la acción gubernamental. Y por lo tanto, como parte de las distintas defensorías que proponemos, una de ellas tiene que ver con la acta de personas sin hogar”, informó el Dalmau.

Asimismo, tras ser preguntado sobre la posibilidad de implementar disposiciones que manejen la criminalización de conductas de individuos sin hogares, considerando las leyes que otorgan autonomía a los municipios para tomar medidas, el candidato afirmó que bajo su gobierno consideraría la criminalización de las personas sin hogar como inaceptable.

“(...) Sería inaceptable que los municipios que están impugnidos en la práctica (de que) se los llevan básicamente atrasados a otros municipios, los depositan allí sin ningún tipo de protección ningún tipo de acceso a salud ningún tipo de adquisición necesaria. (...) Yo impulsaría legislación para evitar eso pero aún así creo que existe actualmente herramientas para evitar que el Estado pueda incurrir en violaciones de derechos civiles en lo que son gratos porque no tiene que ver con intervención policial con una conducta ilegal”, detalló.

A su vez, abordó el tema de la vivienda en la isla, en relación con el programa de “Hogar Seguro” del norte de Puerto Rico, detallando que su plan incluye el uso de fondos de recuperación y reconstrucción ya asignados para mitigar y construir nuevas viviendas.

“Un último informe por ejemplo dio que Puerto Rico hay cerca de 360,000 casas que son vacantes. En los últimos 20 años a Puerto Rico se le han ido 760,000 personas y por lo tanto sí tenemos... Esto no es vacante, lo que hay es revitalizarlas, lo cual no toma tanto tiempo y hacerlas asequibles para personas que quieran un hogar. (...) Y es algo que no se ha hecho porque primero no hay un buen manejo de los fondos de recuperación segundo porque sin tema que hay en un recurso, porque uno no tiene suficiente dinero para invertir al momento, no tiene acceso a los fondos y eso es algo que se puede trabajar con la Reglamentación Federal”, continuó.

En agosto, Dalmau informó que entre sus propuestas para combatir el sinhogarismo incluyó el eliminar las aseguradoras privadas por ser intermediarios de los fondos de salud, y establecer que las comunidades sean la primera respuesta a las necesidades inmediatas, seguido de los municipios.

Añadió, además, que buscará fortalecer la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) de fondos económicos para atender mejor la crisis de salud mental en la isla, y la adquisición de medicamentos para pacientes de VIH.

Para el final del foro no llegó el candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad (PD), Javier Jiménez, la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, ni el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz. La actividad se realizó en el Ateneo Puertorriqueño en San Juan.