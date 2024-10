Intercambio de ataques en inglés fue lo más comentado del debate entre aspirantes a Washington

Los aspirantes a la comisaría residente en Washington se enfrentaron por primera vez en un debate a menos de un mes de las elecciones generales, sin embargo, en este encuentro además de hablar sobre sus propuestas muchos se han enfocado en el intercambio de ataques entre el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández y su adversario del Partido Nuevo Progresista (PNP), William Villafañe.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando el aspirante del PPD, atacó a Villafañe por el escándalo del chat de WhatsUp del cual fue parte mientras ejercía como secretario de la gobernación bajo la administración del entonces gobernador, Ricardo Rosselló. Además, lo cuestionó por alegadamente haber recibido un aumento de salario mientras era parte de la administración de Fortaleza el pasado cuatrienio.

Posteriormente, el candidato del PNP, tuvo su turno de refutación, el cual respondió en inglés, a pesar de que luego se indicó que había sido un error de la producción del debate y podría haber contestado en español.

Dentro de su respuesta, Villafañe, acusó a Hernández de no parecerse a su abuelo, el exgobernador Rafael Hernández Colón.

“Aquí lo tienen, una campaña tóxica contra este servidor del pueblo, un servidor cuya seriedad e integridad ha sido resaltada por personas de su partido. Sabes, nunca pensé que serías así”, expresó Vilafañe en inglés.

Posteriormente, culminó su turno diciendo: “I know your grandfather and you are not half of his”.

Muchas personas a través de las redes sociales, han atacado al candidato del PNP por defender la estadidad y la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, al mismo tiempo que lo señalan por no hablar correctamente el idioma.

Durante el debate ambos candidatos intercambiaron ataques, específicamente por parte de Hernández quien en varias ocasiones hizo referencia de la gestión de Villafañe como secretario de la gobernación.