Cruz Roja Americana enfocada en la salud mental ante desastres

La Cruz Roja Americana en colaboración con la Asociación de Psicología de Puerto Rico y la Asociación Puertorriqueña de ConsejeríaProfesional anunciaron hoy acuerdos que permitirán brindar servicios más eficaces y ágiles a las comunidades afectadas por desastres y emergencias.

Este anuncio se ofreció en la antesala del Día Mundial de la Salud Mental, fecha proclamada por la Organización Mundial de la Salud que se conmemora el jueves, 10 de octubre.

”Las entidades del tercer sector tenemos que asegurarnos de colaborar para poder cumplir con las necesidades, cada vez más apremiantes, que se presentan en nuestras comunidades; especialmente aquellas relacionadas al área de salud mental. Cada una de las organizaciones aportan desde sus competencias y especialidades, y perseguimos un objetivo común que es servir a nuestra gente. Nuestras relaciones se basan en la confianza, capacidad y el poder del voluntariado que viene a servir con mucho ánimo y entusiasmo”, indicó Lee VanessaFeliciano, ejecutiva regional de la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico.

Los acuerdos con la Asociación de Psicología de Puerto Rico y la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional han permitido el reclutamiento y adiestramiento de sus miembros para que puedan apoyar futuras respuestas de emergencias.

“A base de la experiencia en desastres recientes, nos hemos adaptado para movilizar inmediatamente voluntarios licenciados del área de salud mental, mientras cumplimos con la distribución de alimentos y otros servicios de apoyo masivo en un operativo de desastre”, añadió Feliciano.

En Puerto Rico, la Cruz Roja cuenta con 40 voluntarios y voluntarias del área de salud mental.

La presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional, la Lcda. Karla Michelle Santiago, añadió que “los desastres naturales y emergencias trascienden los daños físicos trastocando la salud mental y estabilidad emocional. Es por esto que nuestro gremio reconoce la necesidad apremiante de mantenernos en colaboración y formar parte de la respuesta inmediata que hay que proveer ante una situación de desastre en nuestro país. En nuestra asociación estamos conscientes de la necesidad imperiosa de atender la salud mental y más frente a eventos de crisis. Decimos presente, en coordinación y apoyo a la Cruz Roja Americana y otras organizaciones de servicios de salud mental, unidos en hermandad de propósito”.

De igual forma, la Asociación de Psicología de Puerto Rico está comprometida con el bienestar y la promoción de la salud mental de Puerto Rico, así como la recuperación de comunidades afectadas por emergencias y desastres.

El presidente de la Asociacion de Psicologia de Puerto Rico, el Dr. Angel Comas, expresó que “como profesionales de la psicología podemos contribuir a la preparación frente a las vulnerabilidades de nuestras comunidades, la educación sobre el manejo de emociones y la prevención del trauma y secuelas emocionales. También podemos hacer la diferencia dando la mano de ayuda alhumanitario a los sobrevivientes de estos eventos en nuestras comunidades, pueblos y Puerto Rico”.

La Red de Respuesta en Salud Mental para Emergencias y Desastres (RRSMED) de laAsociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) tiene el propósito de ser un instrumento de ayuda, apoyo y respuesta ante situaciones de emergencias y eventos de desastres en Puerto Rico. “La RRSMED, conocida también como Red de Voluntarixs de la Asociación de Psicología integra compañerxs psicólogas y psicólogos licenciadas que se han capacitado para brindar acompañamiento emocional a personas sobrevivientes de eventos de desastres en Puerto Rico. Sabemos que los desastres pueden ser diversos y en Puerto Rico hemos experimentados eventos mayores de emergencias a lo largo de la historia. Más recientemente, en los últimos siete años en particular hemos experimentado tormentas, huracanes, terremotos, derrumbes, explosiones, incendios y pandemia, por mencionar los principales. Es fundamental la continua preparación de nuestra ciudadanía. La RRSMED busca promover la preparación como herramienta de prevención del trauma, capacitando a lxs socixs en primeros auxilios psicológicos, prevención de trauma y otras estrategias para responder brindando ayuda emocional a las personas necesitadas”, expresó la Dra. MarivelizCabán Montalvo, coordinadora de la RRSMED.

Para ser parte del equipo de voluntarios/as de salud mental de la Cruz Roja AmericanaCapítulo de Puerto Rico pueden llamar a la Cruz Roja Americana al 787-758-8150 o acceder cruzrojapr.net para completar la solicitud electrónica. Los voluntarios de salud mental de la Cruz Roja proveen una intervención que se enfoca en el cuidado básico, apoyo y manejo de crisis para individuos que sufren un estrés relacionado con un desastre o una emergencia.

El área de salud mental está compuesta por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y consejeros profesionales.La misión de la Cruz Roja Americana es prevenir y aliviar el sufrimiento humano que causa una emergencia, movilizando el poder de los voluntarios y la generosidad de los donantes.Para conocer más sobre la Cruz Roja Americana en Puerto Rico, acceda cruzrojapr.net.