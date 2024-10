Nuevos “billboards” pagados por Bad Bunny en contra del PNP y PPD

Los mensajes que aparecieron en varias vallas publicitarias en contra del Partido Nuevo Progresista (PNP) —pagados por el exponente de música urbana Bad Bunny— fueron modificados nuevamente.

Los nuevos “billboards” ahora incluyen mensajes en contra del Partido Popular Democrático (PPD).

“Cada vez que se te vaya la luz, recuerda que es culpa del PNP y el PPD”, lee uno de los mensajes en contra de ambos partidos políticos. Otro lee: “No olvides lo que dijeron en el chat... el PNP quiere un Puerto Rico sin puertorriqueños. ¡Que se vayan ellos”.

Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre del artista— confirmó el pasado martes, 24 de septiembre, que fue él quien pagó los “billboards”. Sus expresiones surgieron luego de que el PNP radicara una querella ante la Oficina del Contralor Electoral por la presentación de varios anuncios con comunicaciones electorales en contra del partido.

¿Bad Bunny podría ser multado por anuncios contra el PNP?

La expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García, cuestionó cómo se impondrían multas a Bad Bunny por las pautas publicitarias en contra del PNP que colocó a través de “billboards” en diversas vías públicas del país.

Al ser cuestionada sobre este tema en entrevista con la emisora radial NotiUno 630, García, explicó que debido a que el exponente urbano no representa un Comité de Acción Político (PAC, en inglés) y está realizando las expresiones como ciudadano, no habría forma de que sea penalizado.

“Desde afuera por los datos que uno puede ver a distancia yo lo que veo es un ejercicio de libertad de expresión de un individuo en su máxima expresión, ahí no hay nada más. Él no representa un Súper PAC, él no representa un Comité de Acción Política, él no representa un partido político, Bad Bunny no dijo -yo estoy publicando esto como Bad Bunny- que es su nombre artístico, lo estoy publicando como Benito y su apellido y hace la aclaración que no responde a una coordinación y a una representación de un partido o un candidato”, explicó García.

Del mismo modo, la expresidente de la CEE fue enfática en que no se podría adjudicar como una donación en especie, ya que se trata de un anuncio negativo contra el PNP y no se menciona un apoyo a ninguno de los otros partidos en específico.

“No necesita los billboards de BMedia para poder llegar a millones de personas, no solamente en Puerto Rico en el mundo, porque él es la vía, él es la marca así que me parece, ¿A quién le van a adjudicar el tema de que esto podría ser una donación en especie? ¿A quién? Él no está haciendo una expresión favoreciendo a un candidato porque es una campaña negativa . ¿Qué van a hacer? ¿Van a coger y la cuantía a cuánto cuesta un billboard y van a dividir la cantidad en especie con los cuatro partidos políticos, porque cualquiera de los que no está siendo mencionado se puede beneficiar?”, añadió.

La controversia con los anuncios publicitarios comenzó luego de que el PNP, radicara una querella por los anuncios publicitarios que en un principio no estaban identifi cados ni tenían una coletilla aclarando que no era un anunció político pagado o coordinado.

Posteriormente, el exponente urbano denunció que el PNP “quería callarlo” y afirmó que los anuncios publicitarios fueron financiados de su bolsillo.

La compañía bMedia Group reaccionó al asunto indicando que “bMedia es una empresa de medios de comunicación y no está afiliada a ningún partido político, comité o aspirante, ni suscribe el contenido ni los mensajes de los anuncios de sus clientes”. Añadieron que los anuncios contratados por Bad Bunny fueron publicados “bajo el entendimiento de consultas previas con la Oficina del Contralor Electoral”.

El caso continúa en evaluación, y se espera que en los próximos días la Oficina del Contralor Electoral determine si se impondrán multas y a quiénes.