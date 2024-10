Piden al gobernador que convoque sesión extraordinaria

Un llamado fue realizado al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, para que convoque una sesión extraordinaria para que se incluya en los trabajos el Proyecto del Senado 1035, medida que regula las condiciones de trabajo de personal de enfermería.

Mediante declaraciones escritas enviadas a la prensa, la senadora del Distrito de Carolina, Marissa Jiménez, solicitó al primer ejecutivo para que se atienda en la legislatura la medida radicada por los senadores Rubén Soto Rivera, Javier Aponte Dalmau y Héctor Santiago del Partido Popular Democrático (PPD) junto con Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“El asunto del ambiente laboral de los enfermeros es vital en la salud de los pacientes. Turnos donde un enfermero tiene que atender de 20 a 40 pacientes es totalmente inaceptable, pues no solo se afectan estos profesionales de la salud, sino también los pacientes no tienen el servicio que merecen. El P de la S 1035 es una medida que empieza a corregir esa deficiencia trayendo el ‘ratio’ enfermero-paciente a uno similar a los de los estados, como tiene que ser. Por eso hago un llamado al Gobernador para que incluya esta medida en las que se consideran al citarse una sesión extraordinaria”, dijo la senadora en declaraciones escritas.

El PS 1025 crea la ‘Ley para Establecer la Dotación de Personal de Enfermería para la Atención de Pacientes en Instituciones de Cuidado Médico -Hospitalarias’, la cual establece como política pública la dotación de personal de enfermería en los hospitales, estableciendo la dotación mínima para cada unidad de trabajo y la jornada laboral del personal de enfermería, al igual que una nueva realidad sobre los pagos por horas extras.

“Este proyecto (PS 1035) fue avalado en el Senado de forma unánime (21-0), sin embargo y muy lamentablemente la Cámara de Representantes no actuó sobre la medida. Entendemos que este proyecto es de vital importancia para nuestros enfermos y la salud del Pueblo, por eso se hace meritorio que el mismo pueda ser incluido en el listado de piezas legislativas que el Gobernador someterá a la Legislatura cuando cite, como ha indicado que es su inclinación hacer, una sesión extraordinaria”, añadió Jiménez.

El pasado 1ro de octubre, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi manifestó que convocaría una sesión extraordinaria luego de las elecciones generales que se celebrarán el 5 de noviembre.

“Ahora mismo no hay sesión legislativa. Yo todavía estoy recibiendo proyectos para firma o veto. Siempre está la posibilidad de una extraordinaria. Yo no he tomado esa decisión. Si yo convocar una extraordinaria, me inclino a que sea después de las elecciones, pero antes de final de año. Y tendría que ser que llego a un preacuerdo en cuanto a la misma con el liderato legislativo, porque yo no quiero crear controversias innecesarias”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi Urrutia entiende que si logra un acuerdo con la Legislatura, uno de los temas que se podría aprobar seria enmiendas al Impuesto al Inventario.

“Ese sería un tema que se pudiera abordar en una extraordinaria. Pero otra vez, yo no estoy tomando esa decisión ahora porque no quiero actuar unilateralmente. No quiero controversias innecesarias. Si ustedes ven que yo convoco una extraordinaria, es porque he hecho unos acuerdos en cuanto a qué se va a considerar en esa extraordinaria con el liderato legislativo. Ese tema pudiera ser uno. Otro tema, por cierto, pudiera ser el impuesto mínimo global. Son dos temas importantes que no se han atendido hasta el presente, se pudieran atender en una extraordinaria, pero tendría que ser que otra vez yo llego a unos acuerdos con el liderato legislativo al respecto”, añadió.