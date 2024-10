Iluminan bandera creada por el muralista Héctor PR en Trujillo Alto

La quincuagésima cuarta bandera que pintó el muralista villalbeño Héctor Collazo Hernández, mejor conocido como Héctor PR, en Trujillo Alto se iluminó ayer, viernes, luego de que el artista estampara su firma durante la celebración del evento “Ven Pa’l Pueblo”.

La pieza fue creada en 2018 y restaurada recientemente por el municipio.

“Es un honor tener a Héctor PR con nosotros firmando la bandera que hace cinco años pintó en nuestro pueblo. En días recientes, revitalizamos los colores y le añadimos unas luminarias para más vistosidad de esta obra en la noche (...) Agradezco a Héctor Collazo por llegar a Trujillo Alto y compartir con nosotros este momento especial”, expresó el alcalde, Pedro A. Rodríguez González.

El momento cumbre de la noche se llevó a cabo frente a la bandera cuando el artista firmó la obra e inmediatamente se iluminó la misma, dando paso al grupo de baile de la Escuela de las Artes con su coreografía de “¡Viva mi bandera!” y el aplauso de los asistentes.

La música estuvo del evento estuvo a cargo de la banda Punto Fijo y Juan Vélez y su orquesta.

Collazo Hernández creó la iniciativa “78 pueblos y 1 bandera” en 2016.

¿Cómo surgió el movimiento “78 Pueblos y 1 Bandera”?

Collazo contó que buscaba sanar las heridas tras la muerte de su hermano, quien se quitó la vida el 28 de mayo de 2014.

“El arte me ha cambiado la vida radicalmente. Esto me ayudó a despejar la mente, ayudó a sanar mis heridas y ayudó a que naciera en mí un amor muy grande por Puerto Rico. Pero no fue hasta que sentí que estaba un poco mejor de lo que había sucedido, que quise transmitir ese amor a otras personas”, relató.

El pintor comentó que de ahí comenzaron a surgir las ideas como la de crear una página para mostrar las bellezas de la Isla.

“Pinté la primera bandera cerca de mi casa, subiendo una montaña por la carretera PR-151, y todos querían llegar hasta allí para retratarse con la bandera. Esto comenzó a tener un efecto positivo en las personas”, recordó.

Fue así que decidió pintar una bandera en todos los pueblos, “promoviendo el valor de nuestra cultura, nuestra gente y todo lo que nos distingue como puertorriqueños, y para que aprendamos a valorar nuestra naturaleza de una forma distinta, aprendiendo a escuchar el mar, escuchar las montañas, a sentir y a tener conexión con la naturaleza”.

El proyecto finalizó el pasado 1 de julio de 2023 en Carolina.