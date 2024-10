“¡No me hagas hablar!”: Fuerte encontronazo entre directores de campaña del PIP y PNP

Los directores de campaña del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), Calixto Negrón y Francisco Domenech —respectivamente— protagonizaron un fuerte encontronazo la noche del jueves cuando discutían el primer debate de los candidatos a la gobernación.

El momento se dio cuando Domenech realizó un comentario sobre un señalamiento de “hostigamiento” en el PIP, haciendo referencia a una querella que radicó la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) contra del partido el 5 de agosto de 2022. La OPM multó al PIP por alegadamente no cumplir con requerimientos en la política pública de hostigamiento laboral y acoso sexual tras las imputaciones realizadas por varias mujeres contra un funcionario de la colectividad.

PUBLICIDAD

“Sobre ese particular no me hagas hablar”, respondió alterado Negrón al señalamiento de Domenech durante el programa Jugando Pelota Dura (Teleonce).

Continuó: “Tienes que levantar pesas con la cara para atreverte a hacer un señalamiento como ese. No me hagas hablar porque te canto las verdades. Ni una sola persona en el PIP ha sido señalada bajo imputación alguna de que haya hostigado a nadie. Pero si tu quieres yo te empiezo a señalar nombre por nombre de aquella gente en el PNP que han sido señalados por abusadores y corruptos”.

En 2018, Domenech fue acusado por su aún esposa, la licenciada Verónica Ferraiouli Hornedo, por dos aparentes situaciones de violencia de género ocurridas durante ese año. Según se puede leer en la denuncia radicada en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) del Centro Judicial de Bayamón, Ferraiouli Hornedo alegó que Domenech Fernández mantenía un patrón de abuso psicológico y físico contra su persona.

El documento especifica que el 2 de febrero “le rompió el teléfono celular marca IPhone color blanco, luego intentó amarrarle las manos hacia atrás con unos amarres plásticos color negros, le arrancó el brasier con violencia y la agredió con los puños en el estómago, mientras le decía ‘dime la verdad’”.

Mientras el 1 de abril, día que la licenciada presentó la querella, “la sacó de la residencia, no le permitió llevarse las nenas (las dos hijas que tienen en común), luego la amenazó por teléfono y le quemó sus pertenencias”.

PUBLICIDAD

Finalmente, la jueza superior Sariely Rosado Fernández desestimó los cargos en contra el abogado tras Ferraiouli Hornedo no comparecer a la vista preliminar luego de presentar un certificado médico que establecía que no estaba capacitada para acudir al TPI.

Recientemente, Ferraiouli Hornedo solicitó a la prensa y a pueblo a “pasar la página”, como lo hicieron ellos como pareja.