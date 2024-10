Miguel Romero no le hace caso al “ruido y pataleo” de Manuel Natal

El actual alcalde y candidato a la reelección a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Romero, descartó las constantes críticas a su administración por parte de sus contrincantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal y el Partido Popular Democrático (PPD), Terestella González, catalogándolas como “ruido” y “mentiras”.

De hecho, en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico, Romero dijo que no ve una amenaza a su reelección y reaccionó a la analogía boxística que en el mismo espacio utilizó recientemente Natal.

PUBLICIDAD

“Yo no veo otro escenario que no sea que salgamos reelecto de nuevo. Yo no personalizo las cosas. Yo creo que aquí hay que elevar el debate público. Eso de hablar de nocauts, eso de seguir con esa tiradera a nivel personal, de tumbarme la pajita, eso se da en high school, no aquí”, reaccionó Romero.

El pasado mes de agosto, el director de campaña de Romero, Ángel Cintrón, lanzó unas acusaciones contra Natal por un supuesto esquema de inscripciones electorales en el cual involucraron al hermano del exrepresentante, quien habría estado inscrito para votar teniendo como residencia un apartamento en Santurce, cuya dirección no existe. A respuesta de esta denuncia, el candidato del MVC describió la denncia como desesperación.

“Si no se hubiesen hecho las cosas correctas, no hubiesen dado paso a la recusación. La recusación fue aprobada o sea que se sacó del registro electoral, aparecía como un votante activo. Tiene que votar todo el que tenga derecho a votar, lo demás realmente ruido y pataleo”, dijo Romero.

En cuanto a la investigación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), iniciada a raíz de una denuncia de la campaña del candidato del MVC, relacionada con la labor de Romero en una égida en Miramar durante el proceso de voto adelantado, se cuestionó la solicitud de usuarios y contraseñas para la ejecución del mismo.

En respuesta, el candidato del PNP admitió que las querellas presentadas por la administración de Manuel Natal se han convertido en algo habitual.

PUBLICIDAD

“Yo estoy acostumbrado de parte de la campaña del grupo de Natal de que radican querella por cualquier cosa, sin mérito alguno, sin evidencia alguna y por eso más allá del ruido que generan y de que logran acceso a los medios para que les pregunten y tratar de proyectar algo negativo o algún nebuleo que esté pasando, no tienen consecuencia alguna porque realmente no pasa nada”, continuó Romero.

Sobre todos sus contrincantes, el también alcalde de San Juan dijo que solo han ofrecido experimentos, en vez de propuestas concretas.

“Yo ofrezco carretera, acera, transportación pública, proyectos de infraestructura, (...) hay otros candidatos que están ofreciendo experimentos...(Como) El proyecto Piloto del Plan de Salud Universal de allá de las provincias de Canadá que ha funcionado por allá en otro país, eso es lo que quieren entrar a San Juan. Yo no estoy en esa, el que quiere experimentos, pues. (...) Yo estoy en la de sumar personas de otros partidos”, dijo.

Conforme al alcalde, ha recibido apoyo de todos los partidos.

“Tú veías el día del debate funcionarios de Colegio, del PIP endosando mi candidatura, miembros de la Junta de Gobierno del PPD que no han ocupado posiciones electivas endosando mi candidatura porque sienten que el gobierno también ha trabajado para ellos a nivel municipal”, sostuvo.

Puedes ver la entrevista completa aquí: