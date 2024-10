Aún sin entregar el informe de LUMA sobre apagones del 12 de junio

A inicios de septiembre, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3, en inglés), Fermín Fontanés aseguró que esperaba terminar la pesquisa sobre los dos apagones ocurridos el 12 de junio a finales de septiembre. En la actualidad, persiste un silencio sobre el avance de la investigación, que requería la entrega de información que le solicitaron a la empresa encargada de la red eléctrica de la isla, LUMA Energy.

Se trata de la investigación dirigida por P3, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la secretaría auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos, Francisco Berríos, sobre los apagones que dejaron a más de 500,000 abonados sin servicio eléctrico durante el mes de junio. Conforme a expresiones de Fontanés, para septiembre aún esperaban por la información de LUMA, originalmente solicitada el 14 de junio. Mientras, Genera PR cumplió con el requisito el 24 de junio.

PUBLICIDAD

Metro Puerto Rico solicitó una entrevista con el director ejecutivo de P3, pero no fue concedida. Fontanés optó por responder a través de declaraciones escritas.

“La investigación sobre los incidentes del sistema eléctrico ocurridos en el mes de junio continúa en curso por los componentes del Gobierno de Puerto Rico asignados a la misma. Para garantizar la pureza del proceso investigativo, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas no emitirá comentarios relacionados a dicho proceso hasta tanto el mismo llegue a su culminación. En este momento, la prioridad del equipo de trabajo a cargo es completar la investigación efectivamente, para dar a conocer las conclusiones una vez estén listas”, dijo.

Este medio también intentó durante tres días establecer comunicación con Fortaleza para obtener una entrevista con el secretario Berríos, pero la solicitud no fue atendida.

Por su parte, el representante novoprogresista y expresidente de la Comisión de Energía en la Cámara, Víctor Parés indicó que la única información que le han otorgado es que el informe de la empresa privada ya fue redactado.

“La información que me han dado es que el informe ya está redactado, el final. Yo he pedido públicamente que se divulgue porque obviamente queremos (saber), primeramente qué ocurrió el 12 de junio que provocó ese apagón y más importante aún qué se ha hecho para evitar que ocurra nuevamente lo que ocurrió ese día”, detalló el representante.

PUBLICIDAD

Efectivamente, sobre 300 mil clientes se quedaron sin luz por relevos de carga durante horas de la noche del jueves. El jueves por la tarde, LUMA advirtió a sus clientes sobre posibles apagones durante la noche debido a problemas de generación.

Parés incluyó que hay una falta de transparencia sobre los informes entregados. Asimismo, en septiembre el representante expresó que mantiene una expectativa de que las operadoras privadas asuman algún grado de responsabilidad sobre los incidentes. En entrevista con Metro, confesó que no comprende el porqué de no hacer lo informes públicos.

“Yo realmente no puedo entenderlo, porque aquí hay que fijar responsabilidades de cuál fue realmente o quién fue responsable. (...) Yo pienso que el gobierno de Puerto Rico no debe dilatar más el asunto. (...) El gobernador había dicho que para septiembre si iba hacer público ese informe, ya estamos en octubre. Así que no ha ocurrido”, continuó.

El junio 12 de 2024, se registraron en la isla dos eventos que causaron que más de 187,000 clientes estuvieran sin servicio de energía eléctrica durate horas de la tarde. Durante el segundo evento, se registró aproximadamente 340,300 clientes sin servicio de luz en horas de la noche.