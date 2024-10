¿Por qué se está señalando a Jenniffer González y alegada intervención de un primo en proyecto de Luquillo?

Luego del primer debate de candidatos a la gobernación (transmitido por Wapa TV), uno de los temas que más se ha dialogado sobre el encuentro es la alegada intervención de un primo de la comisionada residente Jenniffer González Colón del Partido Nuevo Progresista (PNP), en un proyecto de un desarrollador en Punta Bandera de Luquillo.

Tras la pregunta sobre la alegada intervención de su primo, la candidata a la gobernación, negó conocer sobre las gestiones que se realizaron desde el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para aprobar el deslinde del proyecto tres días antes de que el desarrollador donara a su campaña.

¿Qué pasó? La pregunta a Jenniffer González durante el primer debate de candidatos a la gobernación de Puerto Rico.

A la candidata del PNP se le cuestionó sobre una información publicada por el medio de periodismo independiente Bonita Radio, que reporta sobre su primo identificado como Luis González Ortiz quien habría aprobado el deslinde del proyecto Punta Bandera en Luquillo tres días antes de que el desarrollador realizara una donación a su campaña.

Sin embargo, esta fue la respuesta de Jenniffer González: “Desconozco de lo que me estás hablando, yo no hablo con mi primo, yo creo que la mayoría de los puertorriqueños tenemos muchos primos, yo no lo voy a negar es mi primo, pero no tengo que ver con las gestiones que haga ni las gestiones que hagan ninguna de las agencias de gobierno y mucho menos las implicaciones de que un donativo de campaña va a comprar mi conciencia, yo llegué sin nada y sin nada me voy”.

¿Qué fue lo que se reportó?

El reportaje del medio independiente Bonita Radio señala que el hijo del desarrollador del proyecto Punta Bandera en Luquillo donó a la campaña de la candidata a la gobernación por el PNP, Jenniffer González, tres días antes de que bajara certificación de deslinde del proyecto.

Según la investigación del medio, Alfonso Valdés Acevedo a quien identifican como hijo del desarrollador del proyecto Azure Development, LLC, entidad que busca realizar una construcción en el sector Punta Bandera en Luquillo, donó 2 mil dólares a la campaña de González Colón. Esta donación se habría dado tres días antes de que el deslinde fuera certificado por el DRNA.

Según el medio independiente el secretario interino del DRNA, Roberto Méndez Martínez, otorgó un contrato por $79 mil a la corporación González Ortiz Law Offices, de Luis González Ortiz, quien es primo hermano de la comisionada residente.

González Ortiz habría intervenido en el proceso de vistas que se celebra en casos de deslinde que afectarían a terceros. Este contrato se habría otorgado el 6 de septiembre, tres semanas más tarde de que la secretaria en propiedad, Anaís Rodríguez Vega, saliera de su puesto por licencia de maternidad y dos días antes de que se certificara el deslinde del proyecto en Punta Bandera.

El reportaje también indica que la comisionada residente habría intervenido en el caso de Punta Bandera tras enviar una carta al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE) para conocer sobre el en que estatus se encontraban los trámites de permisos en el DRNA para el desarrollo del terreno.

Sin embargo, González Ortiz se inhibió de atender las vistas públicas del caso de Punta Bandera, en junio del 2023. Esto fue confirmado por la propia comisionada residente en entrevista con Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320 el jueves en la mañana.

“A mí eso me provoca el que uno tenga que reírse, si hay alguna agencia de gobierno en la que se me ha perseguido a mí y a mi familia es en Recursos Naturales y segundo, el licenciado González, mi primo se inhibió, que no sé de dónde sacan que aprobó x o y permiso. Así que yo creo que eso es parte de lo que algunos lanzan de ataques para lanzar sombras sobre el proceso, pero el tiempo siempre me da la razón”, expresó en la entrevista radial.

¿Qué es un deslinde?

Proceso mediante el cual se determinan los límites entre uno o más inmuebles colindantes con el dominio público marítimo-terrestre.