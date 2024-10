Organizaciones exhortan a candidatos considerar un desarrollo socioeconómico y transparente para Puerto Rico

Las organizaciones Centro por la Democracia Popular, Ayuda Legal Puerto Rico, Construyamos Otro Acuerdo, Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Sembrando Sentido, VAMOS PR, FURIA, Asociación de Vecinos de Viejo San Juan, Mi Patria, Espacios Abiertos y Sierra Club PR exhortaron este miércoles a los aspirantes a considerar una serie de principios contenidos en un documento suscrito por estas bajo el tema “Visión para un Puerto Rico Justo y Transparente”.

El llamado de las organizaciones es a que se desarrollen políticas públicas encaminadas a erradicar la corrupción, el desplazamiento de las comunidades, la crisis de vivienda asequible y a comprometerse con la defensa de los derechos de los trabajadores y los pensionados, en favor de un desarrollo socioeconómico justo y transparente para Puerto Rico.

Según se desprende del documento el cual fue circulado entre los aspirantes a la gobernación, comisaría residente y alcaldía de San Juan y presentado por el Lcdo. Julio López Varona director de campañas del Centro por la Democracia Popular, los principios abogan por:

Un verdadero e inclusivo desarrollo económico en Puerto Rico asegurando que los beneficios económicos fortalezcan a las comunidades, impulsen la economía local y apoyen a las pequeñas y medianas empresas.

La promoción y garantía al acceso a información pública y el fortalecimiento de la transparencia gubernamental con el fin de promover y garantizar el acceso a información pública y fortalecer la transparencia gubernamental. Mediante acceso efectivo a la información que considere la publicación de contratos, gastos y decisiones gubernamentales para restaurar la credibilidad institucional, al igual que la realización de auditorías independientes y regulares para fiscalizar los programas gubernamentales existentes.

La promoción de estructuras contributivas justas mediante una reforma contributiva que establezca una estructura acorde con la capacidad de pago y las necesidades de la población, así como incentivos fiscales que promuevan un desarrollo sostenible y una riqueza duradera para los residentes del país.

La participación y colaboración comunitaria como elementos esenciales para establecer un diálogo continuo con las organizaciones comunitarias para atender sus necesidades y preocupaciones con el fin de desarrollar políticas efectivas que promuevan la justicia social y económica.

Vivienda asequible en protección de las comunidades para la protección contra el desplazamiento causado por el acaparamiento de viviendas, la especulación, la creación de asentamientos para beneficiarios de incentivos contributivos y el aumento de costos de alquiler.

La protección de los derechos de los trabajadores que garanticen el trabajo digno, condiciones laborales que aseguren la seguridad, la justicia y el respeto en el lugar de trabajo, el derecho a asociarse libremente y a negociar colectivamente salarios justos, beneficios adecuados y condiciones que respeten la dignidad del trabajador.

Y mayores garantías para los pensionados partiendo del reconocimiento e implicaciones del retiro digno, garantizando ajustes a las pensiones de acuerdo con los costos de vida, pensiones definidas para todos los servidores públicos, el restablecimiento de los derechos perdidos, equidad de género y acceso a servicios para todos y todas.

En representación de los pensionados amplió Mayra Rivera " los pensionados debemos recibir el apoyo necesario para que nuestros ahorros y beneficios de jubilación no se vean amenazados, lo que perjudica nuestra independencia y calidad de vida. Más aún, entendemos que las condiciones de vida en Puerto Rico están en deterioro y solo una aproximación holística a este problema garantizará que tengamos un retiro digno”.

Según expresó el Lcdo. López Varona, Visión para un Puerto Rico Justo y Transparente contempla además un esfuerzo para orientar a las personas acerca de los principios recogidos en el documento enviado a los candidatos y los derechos de los electores de cara a las elecciones de noviembre .

La licenciada Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, reiteró la urgencia de exigir compromisos claros y concretos a plataformas que prometen transformación en áreas de vivienda y desarrollo económico. “Cuando miramos las propuestas programáticas de todos o la mayoría de los partidos o candidatos, reconocemos haber ganado espacio. Todas hablan de la crisis de vivienda asequible y de la necesidad de equidad en el desarrollo económico. Sin embargo, hay diferencias radicales en los enfoques. No basta promover nueva construcción o especulación de inversionistas que no rinden cuenta. Tampoco vale hablar de desarrollo económico sin derechos laborales, particularmente que protejan a mujeres trabajadoras. Si no se responde al llamado de transformar el enfoque para proteger a Puerto Rico del desplazamiento, lo que sucederá luego de las elecciones será mas de lo mismo.”

Sobre este particular explicó Cristian Martínez de Construyamos Otro Acuerdo “Nuestro objetivo es fomentar el derecho al voto en nuestras comunidades mediante llamadas telefónicas y encuentros de pensionados. Estas acciones están diseñadas para informar, motivar y facilitar la participación electoral, especialmente entre las y los pensionados, trabajadores y otras comunidades afectadas por las políticas de austeridad y la falta de transparencia gubernamental.”

Por su parte, Israel Marrero expresó: “La protección de los trabajadores es fundamental para garantizar un trabajo digno y el cumplimiento de los derechos laborales. Es imperativo establecer condiciones que aseguren la seguridad, el respeto y la justicia en el lugar de trabajo. Todo trabajador debe tener el derecho a sindicalizarse y negociar colectivamente, incluyendo salarios justos y condiciones que respeten su dignidad.”