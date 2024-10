Jenniffer González no le hace caso a publicación de Bad Bunny

La candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, reaccionó a la publicación realizada en las redes sociales por el exponente urbano, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como “Bad Bunny” en su contra mientras se realizaba el primer debate entre los aspirantes a dirigir el país el próximo cuatrienio.

González Colón aseguró en entrevista con el periodista Julio Rivera-Saniel en Radio Isla 1320 que no se sintió aludida por las expresiones del exponente urbano, que no es la primera vez que se refiera a ella como “mentirosa”.

PUBLICIDAD

“Yo no me siento aludida, es un artista y como parte de su expresión puede decir lo que interesa. Yo respeto las opiniones de todo el mundo y yo respeto las de él, él es un voto, mi mamá es un voto también, yo soy un voto también y exhorto a la gente que vaya a votar. Él evidentemente participa en una campaña política, invierte en una campaña política a lo que tiene perfecto derecho y eso no me quita el sueño, yo tengo que representar al pueblo de Puerto Rico que me dio su confianza en las últimas tres elecciones”, expresó González Colón.

La publicación en la red social X (antes Twitter) por parte de Bad Bunny fue realizada al mismo tiempo que la comisionada residente era cuestionada por la alegada participación de un primo suyo en la aprobación de un desline para desarrollar un proyecto en Luquillo. Sin embargo, esta aseguró que desconocía del trámite realizado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Además de decir que no tiene relación con su primo.

El reportaje del medio independiente Bonita Radio señala que el hijo del desarrollador del proyecto Punta Bandera en Luquillo donó a la campaña de la candidata a la gobernación por el PNP, Jenniffer González, tres días antes de que bajara certificación de deslinde del proyecto.

Según la investigación del medio, Alfonso Valdés Acevedo a quien identifican como hijo del desarrollador del proyecto Azure Development, LLC, entidad que busca realizar una construcción en el sector Punta Bandera en Luquillo, donó 2 mil dólares a la campaña de González Colón. Esta donación se habría dado tres días antes de que el deslinde fuera certificado por el DRNA.

Según el medio independiente el secretario interino del DRNA, Roberto Méndez Martínez, otorgó un contrato por $79 mil a la corporación González Ortiz Law Offices, de Luis González Ortiz, quien es primo hermano de la comisionada residente.

PUBLICIDAD

González Ortiz habría intervenido en el proceso de vistas que se celebra en casos de deslinde que afectarían a terceros. Este contrato se habría otorgado el 6 de septiembre, tres semanas más tarde de que la secretaria en propiedad, Anaís Rodríguez Vega, saliera de su puesto por licencia de maternidad y dos días antes de que se certificara el deslinde del proyecto en Punta Bandera.

Sin embargo, González Ortiz se inhibió de atender las vistas públicas del caso de Punta Bandera, en junio del 2023. Esto fue confirmado por la propia comisionada residente en entrevista con Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320 el jueves en la mañana.

“A mí eso me provoca el que uno tenga que reírse, si hay alguna agencia de gobierno en la que se me ha perseguido a mí y a mi familia es en Recursos Naturales y segundo, el licenciado González, mi primo se inhibió, que no sé de dónde sacan que aprobó x o y permiso. Así que yo creo que eso es parte de lo que algunos lanzan de ataques para lanzar sombras sobre el proceso, pero el tiempo siempre me da la razón”, expresó en la entrevista radial.