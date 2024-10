DACO tiene más de 70 empresas de Estados Unidos en la mira por discrimen comercial a Puerto Rico

Tras la reactivación de la Oficina Antidiscrimen Comercial en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), se ha puesto en la mira a una gran cantidad de empresas de los Estados Unidos, que no ofrecen servicios de manera equitativa a los consumidores residentes en Puerto Rico.

Hasta el momento, DACO, ha exigido información por parte de empresas como TikTok, Apple, Microsoft, Yeti, Sony, Samsung, H&M y Nike. Sin embargo, en entrevista con Metro Puerto Rico, el secretario interino de la agencia, Francisco González De La Matta, afirmó que se tienen alrededor de 70 empresas en la mira, que podrían estar discriminando contra el consumidor residente en la isla de diversas maneras.

“Por el momento esas son las ocho que se le ha hecho el envío, sí adelanto que nosotros tenemos ya pensado seguir haciendo los envíos de manera periódica, aproximadamente cada 10 días es el número que tenemos visualizado, es cuestión de que cuando venza el término para los requerimientos que están corrientes en ese momento, ya el próximo día, dependiendo podemos hacer el envío de los próximos cuatro requerimientos, puedo decir que tenemos en el listado sobre 70 compañías que tenemos en mente hacer requerimientos de información”, expresó González De La Matta.

En el caso de Yeti, la semana pasada se indicó que la empresa no cumplió con el plazo de requerimiento de información, por lo que se comenzaron a emitir multas de $10 mil diarias por parte del DACO. Ante esto, González De La Matta, confirmó que la empresa respondió luego de que se comenzaran a emitir las multas y solicitó unos 20 días adicionales para brindar respuesta. Este es el mismo caso de las empresas Apple y TikTok, a las cuales también se le brindó tiempo adicional.

“A Yeti se le está pidiendo información en cuanto a lo que viene siendo el registro del producto y cualquier otro tipo de actividad comercial que tienen con Puerto Rico y ver porqué tenemos trato distinto. La respuestas de ellos fue pidiendo una prórroga, que eso es válido, eso se permite, se supone que se haga dentro del término que le concedemos, si se tardan tenemos la potestad de poder emitir las multas que pueden ascender a los 10 mil dólares y pueden ser diarias. El propósito de esto no es las multas, es una herramienta que tenemos, el propósito es que nos pongan en condiciones iguales o bastante similares a la que los consumidores tienen en los Estados Unidos”, explicó González De La Matta.

Mientras que en el caso de Tik Tok, a pesar de ser una red social, cuanta con una tienda virtual mediante la cual los consumidores pueden hacer compras, sin embargo, no realizan envíos a los residentes en la isla. Estos también solicitaron tiempo adicional, que vence a mediados de este mes y en caso de que el DACO no reciba respuesta se comenzarían a imponer multas.

“Estamos esperando que nos den la respuesta sustantiva, para el 15 o 17 ( de octubre) se supone que para esa fecha tengamos una respuesta. Si no llega respuesta tenemos la herramienta de las multas, que volvemos, si nos piden una segunda prórroga, se puede evaluar, la multa, no es el fin último, nosotros queremos que nos pongan en igualdad de condiciones o bastante similar, pero si tenemos que dar las multas, vamos a dar las multas”, indicó el funcionario.

Por su parte, Microsoft, brindó una respuesta parcial, que según el secretario interino, no cumple con el requerimiento de DACO, por lo que se le realizó un segundo requerimiento de información a puntos específicos que entienden no respondieron para que brinden una segunda respuesta oficial. En este caso, se trata de concursos y programas como “seepstakes” y “rewards program” en los cuales no se trata de manera equitativa al consumidor en la isla.

González De La Matta, también explicó a este medio que la mayoría de los casos por discrimen se deben a ofrecimientos de estas empresas que no realizan envíos a la isla, pero no se limita a este tipo de servicio.

Pero en el caso de los envíos, al realizarse los requerimientos de información, la agencia gubernamental ha encontrado que en ocasiones estas empresas de los Estados Unidos, ni tan siquiera conocen que el Servicio Postal realiza envíos a la isla o no saben en qué parte del mapa se encuentra Puerto Rico.

“No todo es un ejercicio de fiscalización, también hay mucha orientación que hacer. Por ejemplo, una compañía con la cual tuvimos conversación no sabía que el USPS hacía envíos a Puerto Rico, así que no solo es hacer el requerimiento, hay veces que las compañías desconocen los servicios que llegan a Puerto Rico o desconocen los envíos hay veces que no saben, por más que uno se sorprenda, en qué parte del mapa está Puerto Rico”, explicó el secretario.

Al cuestionársele sobre el caso de Amazon, empresa que en ciertos productos indica que no realiza envíos a la isla, González De La Matta, indicó que cada situación tiene espacio para evaluarse.

“Hay muchas compañías que tienen un problema bastante similar, siempre es caso a caso porque cada una tiene sus propias razones y sus motivos pero principalmente lo que hemos visto hasta el momento es temas de que desconocen que a lo mejor el servicio del correo postal de los Estados Unidos llega a Puerto Rico y en otras es que simplemente no se ha hecho el análisis de una manera bastante completa, ya sea externo, ya sea por costos de envío, regulaciones para poder enviarlo y un análisis interno que viene siendo el sistema de esa entidad, que a lo mejor no se ha actualizado, que tiene algún glitch, pero hay que analizarlo siempre y varía dependiendo la entidad”, respondió a preguntas de este medio.

El funcionario tampoco descartó que en algún momento se utilicen otros mecanismos como acudir al Tribunal Federal de los Estados Unidos para reclamar que las empresas cumplan con los requerimientos de información o multas que se están emitiendo.

“Toda empresa tiene derecho a levantar sus planteamientos, eso es algo que se respeta, si van a levantar sus planteamientos, los levantan y se van a debatir en su momento en el foro adecuado, sea el tribunal federal o algún otro foro, pero sí estamos listos y estamos dispuesto a hacer eso si tenemos que hacerlo”

Según el secretario interino, la reactivación de la Oficina Antidiscrimen Comercial se reactiva ante la necesidad de fiscalización a empresas en los Estados Unidos que ofrecen servicios que no son equitativos para los consumidores residentes en Puerto Rico. Como por ejemplo, el envío de productos en venta a través de plataformas digitales que no aplican a la isla, entre otros servicios.

Hasta el momento, la agencia ha recibido decenas de correos electrónicos con denuncias por parte de consumidores contra diversas compañías por este tipo de casos.

Con Los Editores: Entrevista al secretario del DACO sobre multas a empresas de Estados Unidos