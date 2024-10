Retrasos en transacciones electorales podrían afectar el calendario electoral

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, reveló que las transacciones electorales programadas para completarse el 28 de septiembre no fueron finalizadas. Aponte advirtió que es necesario revisar el estado actual del proceso y evaluar posibles ajustes.

Según Aponte, la situación se debía a problemas administrativos, y recalcó que, aunque los comisionados del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD), junto con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla defendían que el calendario era “inflexible”, mientras que tanto él como los comisionados del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad (PD) creen que puede ser ajustado.

“Cuando se discutió la posibilidad de cambiar la fecha de cierre del registro, algunos alegaron que el calendario no podía modificarse, pero nosotros entendemos que sí hay variantes”, explicó.

El comisionado también señaló que el pasado viernes, el PIP, Proyecto Dignidad y el Movimiento Victoria Ciudadana solicitaron una reunión con la presidenta de la CEE para discutir los eventos ocurridos ese día, pero hasta el momento no han recibido respuesta. Aponte subrayó la importancia de coordinar estas reuniones para tomar decisiones informadas sobre posibles extensiones en los plazos. “Debimos habernos reunido el sábado para hablar de este tema, pero a mí no me consultaron”, expresó.

Proyectos pendientes en el proceso electoral

Aponte destacó que aún quedan pendientes proyectos cruciales como la grabación de las solicitudes de voto adelantado, el envío de papeletas de voto ausente y la actualización de las listas de defunciones. “Estos proyectos son tan inmensos que diferentes oficinas de la CEE están dedicadas a tiempo completo a ellos. No se sabe cuándo concluirán, por lo que es fundamental una reunión para tomar decisiones informadas”, aseguró.

Además, el comisionado señaló que aún hay miles de solicitudes de voto adelantado por grabar en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), a pesar de que los empleados han trabajado durante el fin de semana.

“Es cierto que quedan miles de solicitudes pendientes de grabar. Se estuvo trabajando sábado y domingo hasta las 8:00 p.m., pero el proceso sigue incompleto”, afirmó.

Alertan sobre falsos empleados de la CEE en San Juan

Aponte también hizo referencia a la reaparición de denuncias sobre personas que se hacen pasar por empleados de la CEE para obtener información confidencial de los electores, especialmente en San Juan. Según el comisionado, esta práctica fue reportada a principios de año y ahora ha vuelto a ocurrir en los días previos al cierre del registro electoral.

“Hemos recibido información de que estas personas, vinculadas al equipo de Miguel Romero, se están haciendo pasar por empleados de la CEE para recusar votantes y obtener información confidencial que ninguno de nosotros tiene”, denunció.

Por ello, la CEE, a través de su presidenta alterna Jessika D. Padilla Rivera, reiteró que los empleados de la Comisión no están autorizados a visitar a electores para realizar transacciones electorales de ningún tipo, en respuesta a denuncias sobre personas haciéndose pasar por empleados de la CEE para obtener información electoral. Padilla recordó que todos los empleados de la CEE deben portar una identificación oficial visible, y que los electores tienen derecho a exigirla antes de iniciar cualquier proceso.

“Toda persona que obstruyera, intimidara, interrumpiera o ilegalmente interviniera con las actividades electorales de la Comisión, un Partido Político o Comité de Acción Política, Comité de Campaña o agrupación de ciudadanos, Aspirante, Candidato, Candidato Independiente o Elector, incurriré en delito grave y, convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión que no será menor de un año ni mayor de 3 años o con multa que no excederá de cinco mil dólares o ambas penas a discreción del Tribunal”, reiteró Padilla.

Padilla también aclaró que los voluntarios de los partidos políticos sí realizan visitas a electores como parte de sus esfuerzos, pero estas actividades no están relacionadas con la Comisión. La presidenta citó el Código Electoral, que establece sanciones severas para quienes interfieran ilegalmente con las actividades electorales.