Jenniffer González apoya que en Puerto Rico se permitan las nurse practitioners

En momentos en que sectores dentro de los gremios de la enfermería en Puerto Rico criticaron al candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, por oponerse a la práctica del nurse practitioner en Puerto Rico; su contraparte del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González endosó el concepto como parte de su plataforma de gobierno.

“Jenniffer González y el PNP reconocen la importancia de los nurse practitioners, quienes han sido proveedores primarios trabajando mano a mano con los médicos. Esta profesión aumenta el acceso a los servicios preventivos y de promoción de la salud lo que ayuda a disminuir las complicaciones en la salud y las admisiones a los hospitales. Los nurse practitioners realizan en colaboración con los médicos funciones tales como: revisar historiales y exámenes físicos avanzados, formular diagnóstico y plan de tratamiento incluyendo intervenciones farmacológicas y no farmacológicas y finalmente referir a tiempo a los pacientes a otros profesionales de la salud según su necesidad. Estudios investigativos han demostrado que este modelo colaborativo entre los médicos y nurse practitioners aseguran un alto nivel de calidad en la cadena de prestación de servicios de salud”, lee un comunicado de prensa de la campaña de González.

Destacaron que desde el 2015 se aprobó la Ley que regula la práctica de enfermería reconociendo la aportación de los nurse practitioners. Los nurse practitioners pueden prescribir tratamientos y medicamentos.

En el mismo comunicado, González agrega una serie de promesas al sector de la enfermería. “Identificaremos recursos para mejorar las condiciones salariales y de trabajo de los profesionales de la salud que no facturan -como los enfermeros, los tecnólogos médicos, terapistas respiratorios, paramédicos, etc.- quienes no se han beneficiado directamente de los aumentos en los pagos del Plan Vital”, destacaron del plan de gobierno de la candidata del PNP. Esa acción que implementará González, “se extiende al reclamo que esta semana hicieran enfermeros de práctica avanzada (DNP), donde dicho gremio señaló que la postura del Partido Independentista y su candidato a la gobernación atenta contra el desarrollo profesional de la enfermería”, lee el comunicado.

Las críticas a Dalmau de sectores dentro de los gremios de la enfermería surgieron por unas expresiones que realizó en un foro del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico. González no participó de ese foro.