Gobernador convocaría sesión extraordinaria después de las elecciones

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia aseguró el martes que está abierto a la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria después de las elecciones si logra acuerdos con la Asamblea Legislativa.

“Ahora mismo no hay sesión legislativa. Yo todavía estoy recibiendo proyectos para firma o veto. Siempre está la posibilidad de una extraordinaria. Yo no he tomado esa decisión. Si yo convocar una extraordinaria, me inclino a que sea después de las elecciones, pero antes de final de año. Y tendría que ser que llego a un preacuerdo en cuanto a la misma con el liderato legislativo, porque yo no quiero crear controversias innecesarias”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi Urrutia entiende que si logra un acuerdo con la Legislatura, uno de los temas que se podría aprobar seria enmiendas al Impuesto al Inventario.

“Ese sería un tema que se pudiera abordar en una extraordinaria. Pero otra vez, yo no estoy tomando esa decisión ahora porque no quiero actuar unilateralmente. No quiero controversias innecesarias. Si ustedes ven que yo convoco una extraordinaria, es porque he hecho unos acuerdos en cuanto a qué se va a considerar en esa extraordinaria con el liderato legislativo. Ese tema pudiera ser uno. Otro tema, por cierto, pudiera ser el impuesto mínimo global. Son dos temas importantes que no se han atendido hasta el presente, se pudieran atender en una extraordinaria, pero tendría que ser que otra vez yo llego a unos acuerdos con el liderato legislativo al respecto”, añadió.

Según el gobernador, su intención es que se apruebe una medida que congele el tributo municipal en lo que se consigue el sustituto.

“Para que se elimine el impuesto al inventario hay que legislar. Yo apoyé un proyecto de ley que lo que buscaba era congelar el monto que se recibe por el impuesto al inventario por un periodo de cinco años y en ese periodo también que se le buscara un sustituto. Lo que sucede es que la legislación, según se presentó, no llegó a aprobarse de forma final porque la tranquilla fue que al final de ese periodo de tiempo entonces había una eliminación automática del impuesto y no se debe eliminar el impuesto sin tener un sustituto. Yo lo que favorecía era que la legislación siempre básicamente le diera la oportunidad a la rama legislativa y a los municipios por conducto del CRIM el mismo sector privado de encontrar un sustituto razonable. Todavía esa es mi posición. Pienso que se puede crear hasta un comité que represente o una comisión que representa al sector privado, a los municipios, para que en el transcurso de un periodo, como decir, cinco años, se encuentre el sustituto. Y mientras tanto, se congele el monto, cosa de que se convierte en un incentivo para tener más inventario, porque no vas a pagar más por el inventario adicional”, expresó.