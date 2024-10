Denuncian que alcalde de Naranjito supuestamente obligó a ciudadana a votar por Pedro Pierluisi

El candidato popular a la alcaldía de Naranjito, Julián Crespo López, celebró este martes una conferencia de prensa en la sede de la colectividad en Puerta de Tierra junto a la candidata al Senado por Acumulación, Ada Álvarez Conde, para presentar la declaración jurada y audio de una ciudadana que acusa al alcalde novoprogresista de ese municipio, Orlando Ortiz Chevres, de varios delitos de índole electoral que supuestamente cometió en la primaria interna de su partido el pasado 2 de junio.

La declaración de la ciudadana fue presentada a la prensa y lee como: “Soy Carmen M. Cotto Rodríguez, una naranjiteña quejándose, porque me tengo que quejar. Este año fui a votar a la primaria del 2 de junio, y el alcalde quedó en venirme a buscar y vino y me recogió, como a las tres menos cinco de la tarde. Se fue la luz y dije ‘no podré votar’, pero me dijeron que sí podía votar. El alcalde se bajó, buscó las papeletas para que votara, junto al Comisionado de la Policía Municipal. Y Orlando Ortiz Chevres (alcalde), cuando vio que yo le di el voto a Jenniffer González, me arrebató la papeleta de la mano y me dijo ‘mira ésta como está votando, en contra de uno’.

Continúo: “Me quitó la papeleta, me la arrebató, cogió otra y votó él mismo por Pedro Pierluisi y me daño la papeleta donde había dado el voto por Jenniffer González. Seguí votando por lo otro y esperé que se montara a la guagua y le dije lo que tenía que decir: que eso no se hacía, pero que había un Dios justo y poderoso, y el se creía que ser así tan charlatán como fue, esto no se iba a quedar así. Gracias a Dios que Jenniffer salió victoriosa, pero cuando Richard estaba votando, Richard García Matos, el que me cuida a mí, estaba votando, el alcalde le dijo ‘yo espero que tú sepas por quién votar’, como si eso fuera así, mandando, como si nosotros fuéramos hijos de él. Pero, él se cree que uno tiene que dejarlo, como no es. Pero esto lo va a saber todo el mundo, porque esto no se le hace a nadie. Yo que estoy enferma y encamada. Yo le presté el voto por dos cuatrienios, pero ya éste no. Ya se acabó. El abuso de él con el pueblo de Naranjito, de alguna manera se tiene que acabar. Espero que sea este año ya. Hasta aquí. Se acabó”.

Tanto Álvarez Conde y Crespo López le solicitaron al líder municipal su renuncia inmediata.

“Que lo haga hoy (que renuncie) y se prepare para acudir ante los tribunales, porque cometió graves delitos. Si no lo hace, si no renuncia, la presidenta de su partido, Jenniffer González, va tener que poner la acción donde pone la palabra ante al tema de la corrupción en su partido. Vamos a ir a los foros judiciales estatales y federales para sacar a este delincuente del servicio público”, expresó el candidato a la alcaldía por la Pava.

Por su parte, Álvarez Conde destacó que la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores (Ley Núm. 121 de 1 de agosto de 2019) condena particularmente en su artículo once (11) los casos de coacción, fuerza, violencia física o psicológica contra un adulto mayor, y en el artículo veinte y cuatro (24) lo relacionado a la influencia indebida.

“Particularmente este artículo señala lo relacionado a obligar a personas a realizar actos jurídicos con los que no está de acuerdo, que es precisamente lo que Doña Carmen M. Cotto señala en su declaración jurada”, dijo la también activista.

La declaración jurada y el audio de Cotto Rodríguez serán sometidos a las autoridades locales y federales para que examinen si, en efecto, se violó el Código Electoral de Puerto Rico.