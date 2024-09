Alcalde de Toa Baja niega haber tumbado propaganda política de Carmelo Ríos

El alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez García, negó este lunes que haya tumbado propaganda política de los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos y Migdalia Padilla, en el municipio para favorecer a su hijo, Bernardo “Betito” Márquez Reyes, en la contienda por el escaño del Distrito senatorial de Bayamón II.

“Nunca he tumbado un letrero. No tengo razón alguna para hacerlo ahora. Lo que sí puedo decir públicamente lo que me dijo mi director de campaña, que un letrero mío que se puso en un punto, fue ubicado incorrectamente allí. En ese letrero, había dos letreros de los senadores y que iba a quitar el letrero, y lo iba a reubicar”, expresó el líder municipal en el programa radial “Normando en la Mañana” de NotiUno 630AM.

Desde el pasado viernes, el exsecretario general de la Palma señaló que personas cercanas a Márquez García removieron propaganda política de su persona, Migdalia Padilla y Thomás Rivera Schatz para colocar la de Márquez Reyes, quien aspira al puesto en la Legislatura por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Un grupo de simpatizantes del alcalde de Toa Baja, que es de mi partido y que no usa la insignia en sus letreros— que eso es una violación al reglamento pero eso lo tiene que atender el directorio del PNP— movieron propaganda de Migdalia Padilla, de este servidor y de Thomás Rivera Schatz. La removieron para poner la del hijo del alcalde, que está aspirando a una posición que es de otro partido”, sentenció Ríos.

“Si él entiende que nosotros no debemos estar en una foto junto a la de él, que lo diga públicamente”, agregó.

El legislador del PNP le solicitó al alcalde de la llamada “Ciudad de los Valles del Toa” “respeto” y que “desautorice” a que se remuevan los anuncios políticos. Además, le advirtió que estará vigilante a que la situación no vuelva a suceder.