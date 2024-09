Trump intensifica el ataque contra la capacidad mental de Harris

El candidato presidencial republicano Donald Trump intensificó el domingo sus ataques personales contra su rival demócrata Kamala Harris, repitiendo un insulto según el cual ella es una “discapacitada mental”, mientras dijo que debería ser “llevada a juicio político y procesada”.

El mitin de Trump en Erie, Pensilvania, abordó temas similares a un acto celebrado un día antes y que él mismo llamó un “discurso sombrío”. Le dijo a una multitud que lo vitoreaba que Harris era responsable de una “invasión” en la frontera entre Estados Unidos y México, y que “debería ser sometida a juicio político y procesada por sus acciones”.

“El corrupto Joe Biden se convirtió en un discapacitado mental”, añadió. “Triste. Pero la mentirosa Kamala Harris, honestamente, creo que nació así. Hay algo mal en Kamala. Y no sé lo que es, pero definitivamente le falta algo. Y, ¿saben qué? Todo el mundo lo sabe”.

Cuando falta poco más de un mes para las elecciones, Trump está intensificando el uso de ataques personales y ofensivos, incluso cuando algunos republicanos dicen que sería mejor que se ciñera a hablar de asuntos importantes.

Sus sugerencias de que se persiga a los enemigos políticos son especialmente notables por su alejamiento de lo establecido en las normas estadounidenses, en las que se supone que el sistema judicial está protegido de la influencia política.

En las últimas semanas ha amenazado con procesar a Google por dar supuestamente prioridad a las “buenas historias” sobre Harris; al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y a cualquiera que él considere está “implicado en un comportamiento sin escrúpulos” relacionado con las próximas elecciones.

Trump amenaza desde hace tiempo con emprender acciones jurídicas contra sus adversarios, incluida su rival de 2016, Hillary Clinton, y el presidente Joe Biden. Este mes amenazó con encarcelar a quienes “estén implicados en un comportamiento sin escrúpulos” en estos comicios, entre ellos trabajadores electorales, abogados, agentes políticos, donantes y votantes, sembrando de nuevo la duda sobre la integridad de las elecciones, a pesar de que el fraude es muy poco frecuente.

Sin embargo, cabe destacar que él mismo tiene muchos problemas jurídicos. En mayo fue declarado culpable de falsificación de documentos comerciales en un caso de soborno a cambio de silencio en Nueva York, y su sentencia está prevista para el 26 de noviembre. Hay otros tres casos pendientes contra él, incluido uno desestimado por un juez federal a raíz de una sentencia de la Corte Suprema que concede amplia inmunidad a los presidentes.

El Departamento de Justicia ha presentado una apelación. Los demás casos están en suspenso.

Si gana las elecciones, podría indultarse a sí mismo u ordenarle al Departamento de Justicia el cierre de las investigaciones federales en su contra. Pero, reconoció que podría perder en noviembre. “Si ella gana, no va a ser muy agradable para mí, pero no me importa”, afirmó.