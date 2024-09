Gobernador publica emotivo mensaje para su padre: “No hay día en que no recuerde tus consejos”

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, compartió este sábado un emotivo mensaje en redes sociales dedicado a su padre, Jorge “Georgie” Pierluisi Díaz, quien falleció en mayo de 2023 a los 97 años.

Pierluisi Urrutia destacó que a pesar de la partida de su padre, su legado y recuerdos de su tiempo juntos quedan presentes todos los días de su vida.

PUBLICIDAD

“Papi, hoy estarías celebrando tu cumpleaños número 98, y aunque ya no estás físicamente con nosotros, tu presencia sigue siendo una parte esencial de mi vida. No hay día en que no recuerde tus consejos, tu sabiduría y el amor incondicional que me diste”, comenzó diciendo el primer ejecutivo.

De la misma forma, dijo que se esfuerza por seguir los pasos de su padre y por poner los valores que aprendió del mismo en sus desiciones.

“Tu ejemplo como esposo, papá, abuelo, hombre trabajador, honesto, al servicio de los demás y entregado a tu familia me han guiado en cada paso, y sigo esforzándome por honrar ese legado con cada decisión que tomo. En este día, más que nunca, te llevo en mi corazón y celebro todo lo bueno que dejaste en mí y en quienes tuvieron el privilegio de conocerte. Te extraño, agradezco y celebro cada uno de tus 98 años. Feliz cumpleaños, Papi”, finalizó.

El gobernador anteriormente describió a su padre como un “héroe” y un hombre “honrado”.

Pierluisi-Díaz dedicó gran parte de su vida al servicio, iniciando su carrera como teniente del Ejército de Estados Unidos.

Además, fue servidor público por ocho años en los que fungió como secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. Pierluisi Díaz fue también un ingeniero civil destacado que presidió la Asociación de Contratistas Generales en Puerto Rico y recibió el Premio Alejandro Herrero, el más alto honor de la industria de la construcción.