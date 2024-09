Jesús Manuel Ortiz vira la tortilla y pide el voto de los estadistas

El candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, hizo un llamado a los “estadistas serios” a cruzar líneas de partido para apoyarlo el 5 de noviembre en su aspiración a la gobernación.

Las expresiones surgieron en entrevista Punto por Punto con Metro Puerto Rico, al criticar los estilos de campaña de la candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, que calificó como poco serios. De esta forma, Ortiz le salió al paso al llamado que a principios de semana hizo González a los populares para pedirles el voto.

“Ella lleva meses actuando como que ella está segura de que va a ganar y que no necesita a nadie más que a los electores de su partido. De repente, ahora a buscar a los electores del Partido Popular porque sabe que el país ya la leyó con su posición sobre el LUMA, su carácter, lo poco que le importa cambiar de una posición a otra por conveniencia y está en una movida desesperada tratando de cambiar el tema”, reaccionó el presidente del PPD.

Ortiz tildó de superficial a González. “Yo creo que Puerto Rico se dio cuenta de que no necesita ese tipo de superficialidad, de actuaciones. Yo hasta lo veo como que está jugando con la inteligencia de la gente y yo creo que eso está mal. Me parece que uno tiene que respetar a los electores a los que uno le pide el voto. Y te tengo que añadir, hay miles de estadistas serios que no comparten ese ese estilo de hacer campaña, ni comparten ese mensaje, ni lo que han estado haciendo. Y esos miles de estadistas serios tienen en este servidor un gobernador que respeta su ideal, que protegerá nuestra relación política con los Estados Unidos y que en un momento donde haya un tema de estatus en la mesa, va a garantizar un espacio para que los estadistas puedan defender sus intereses”, abundó Ortiz.

“Yo le pido el voto a todos los puertorriqueños de todos los partidos que no se sienten en sus partidos representados por lo que están viendo, y que pueden ver en este servidor un gobernador que va a garantizar una estabilidad y a tomar en serio el trabajo para el que está aspirando”, agregó el candidato popular. Al mismo tiempo, criticó al candidato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) a la gobernación, Juan Dalmau por oportunismo. Señaló específicamente la ausencia del líder independentista a la conmemoración del Grito de Lares.

También criticó el pedido de Dalmau a los populares por su voto. “Como ahora quiere pedirle el voto a los populares, no quiere que le pregunten de la independencia”, opinó. Al tiempo que le salió al paso a la “narrativa” de que el voto útil ahora es con el PIP. Ortiz aseguró que está encaminado a ganar la elección, pues dijo que siempre lo han subestimado y nunca ha perdido una elección.

“Yo estoy convencido de que el país, el 5 de noviembre va a detener la continuidad de Jenniffer González y va a detener la agenda del Partido Independentista, eligiéndome a mí como gobernador para encaminar una agenda de unificación”, sostuvo.

En la entrevista en vídeo puedes ver otros temas como el Estado Libre Asociado, las escoltas, Bad Bunny y la educación con perspectiva de género: