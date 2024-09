Jenniffer González: LUMA ser tiene que ir

“El pueblo está cansado de ustedes, yo estoy cansada de ustedes. LUMA se tiene que ir!, le dijo la comisionada residente, Jenniffer González Colón, al director ejecutivo de LUMA Energy, Juan Saca, durante la vista pública del Subcomité de Asuntos Insulares del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal.

González Colón cuestionó el retraso en el uso de los más de $12 billones federales asignados para la reparación de la red eléctrica.

En la vista depusieron Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Antonio Torres Miranda, Comisionado Asociado del Negociado de Energía de Puerto Rico, Juan Saca, director ejecutivo, LUMA Energy y Brannen McElmurray, director ejecutivo de Genera PR LLC.

La comisionada criticó la falta de comparecencia de la secretaria de Energía federal Granholm a la vista, quien fue invitada en múltiples ocasiones. “Hubiéramos preferido que la secretaria Granholm se hiciera disponible para ofrecer testimonio en esta vista, cuyo objetivo es supervisar los fondos federales que hemos aprobado para varias agencias, con el Departamento de Energía como la principal entidad responsable de la producción y políticas energéticas en nuestra nación. El presidente le confió esta responsabilidad y su ausencia es un claro desprecio no solo hacia este Comité, sino hacia los 3.2 millones de residentes de Puerto Rico que represento”, expresó la también candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

González Colón cuestionó la priorización de proyectos de energía renovable en medio de la crisis energética de Puerto Rico. La comisionada ha abogado en el pasado por las opciones de gas.

“Siete años después del huracán María, los apagones y las interrupciones siguen afectando nuestra vida diaria. La infraestructura energética de Puerto Rico se encuentra en condiciones precarias, y la falta de acción es inaceptable. La inestabilidad continua de la red eléctrica es un obstáculo para nuestro desarrollo económico y una amenaza para la seguridad pública y la salud de nuestra gente”, planteó la comisionada residente.

González Colón cuestionó fuertemente al CEO de LUMA Energy. “LUMA no estuvo listo el día uno, no estarán listos en mil años”, sentenció. Además cuestionó que no se hayan solicitado dispensas. “Si los “waivers” (dispensas) son tan necesarios para acelerar sus trabajos, ¿por qué LUMA no ha hecho ninguna gestión para obtenerlos? LUMA no puede venir al Congreso a pedir waivers sin hacer la propia gestión de someterlos de manera oficial al gobierno federal. No ha podido contestarnos qué permisos ha solicitado y cuándo los solicitó. Por eso solicité que sometan para el récord del Comité la lista de permisos solicitados al momento”, indicó González Colón.