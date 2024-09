Solo el 4.6 % de los proyectos de reconstrucción post-huracán María se han completado

Mientras la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) otorgó un aproximado de $11,466 millones a los proyectos de obras permanentes tras el impacto del Huracan María durante el 2017, solo $530 millones han sido reportados como “completados”, lo que representa apenas el 4.6 % del total, conforme al informe titulado “State of the Reconstruction Report: Unveiling Insights: A Snapshot of the Current Reconstruction Market Landscape in Puerto Rico”.

El estudio recientemente publicado por la compañía Pacífico, a siete años desde que el huracán María azotó las costas de Puerto Rico, centrado en el Tercer Trimestre de 2024 —actualizado en agosto por la Oficina Central de Recuperación (COR3)— proporciona una visión detallada del progreso alcanzado hasta la fecha de hoy. Asimismo, el análisis está directamente relacionado con el Programa de Asistencia Pública de FEMA, el cual financia la mayor parte de los proyectos de recuperación en la isla.

En el reporte del IRE correspondiente al Q3 (tercer trimestre) de 2024, se destacaron los municipios con los rendimientos más altos. Encabezando la lista, Aibonito se posiciona como el líder indiscutible con un desempeño perfecto del 100%. Sigue Cataño con un índice casi perfecto de 99.7% y luego San Lorenzo con 98.8%.

Según el estudio, los municipios anteriormente listados han demostrado “un nivel de ejecución excepcionalmente alto”, superando significativamente el promedio del Índice de Recuperación y Ejecución (IRE-4339) para este trimestre, que es del 63.8%.

Guaynabo y San Sebastián también se ubican en el top 5, alcanzando un 98.6% y 97.3% respectivamente. Otros municipios destacados incluyen a Cabo Rojo, Toa Baja, Bayamón, Rincón y Vieques, todos con índices superiores al 96%. Según el informe, estos municipios han demostrado un nivel de ejecución excepcionalmente alto, superando significativamente el promedio del IRE para este trimestre.

Por otra parte, se destacó que los municipios con los niveles más bajos en el IRE son Utuado, con solo un 7.4 % de avance, seguido de Maricao con 9.3 % y Lares con 9.6 %. Mientras, Guánica (13.0 %), Adjuntas (18.7 %) y Cayey (21.4 %) también se encuentran en niveles críticos.

Es importante señalar que varios municipios del sur de la isla, como Guayanilla (25.0 %), Sabana Grande (24.2 %) y Guánica, no solo enfrentan los desafíos de la recuperación post-huracán María, sino que también fueron severamente afectados por los terremotos de 2020. Santa Isabel (24.5 %), Humacao (25.4 %) y Camuy (27.0 %) presentan un avance mayor, aunque todavía muy por debajo del promedio.

Brian Díaz, CEO de Pacífico, destacó la importancia del informe en el contexto de la recuperación: “Este reporte no solo ofrece una visión clara del progreso en la reconstrucción de la isla, sino que también resalta las áreas donde aún hay trabajo por hacer. La baja participación en las subastas, la falta de mano de obra calificada y las limitaciones en el acceso a capital son desafíos que debemos enfrentar de manera colaborativa”.

Estatus de ejecución de reconstrucción (COR3)

El análisis del IRE Global plasma que el total de fondos obligados asciende a $4,853,405,138, lo que representa la suma total de recursos destinados para las diversas iniciativas en curso. Una porción significativa de estos fondos, $1,997,582,901, aún permanece en la fase de “Not Started”, lo que indica que casi la mitad de los recursos obligados no han comenzado su ejecución.

Al igual, en la fase de diseño, tanto en subastas como en progreso, se encuentran $900,648,840, representando un paso crítico en la planificación y conceptualización de los proyectos. El informe detalló que esta fase es “fundamental para garantizar que los proyectos se ejecuten de manera eficiente y efectiva, alineándose con los objetivos establecidos por FEMA”.

En torno a la fase de permisos, que abarca $43,414,329, se describió como “relativamente pequeña” en comparación con otras fases, lo cual podría indicar que la obtención de permisos no es “un cuello de botella significativo” en el proceso. En la fase de adquisición (Procurement), se encuentran $425,079,227.

Mientras, la fase de construcción ya cuenta con $ 1,098,339,458 asignados, lo que demuestra un progreso considerable hacia la materialización de los proyectos. Finalmente, el monto de $388,340,383 completado hasta la fecha refleja el trabajo ya terminado y el impacto tangible de los esfuerzos de recuperación.

“Aunque esta cifra es significativa, sigue siendo una fracción del total obligado, lo que subraya la importancia de continuar monitoreando y gestionando eficientemente todas las fases para asegurar que los proyectos se completen con éxito”, dictó el estudio.

Utilización por entidades

IRE comparativo por solicitante (Pacífico)

En el caso de los municipios, el Informe reflejó un progreso considerable con un índice de ejecución del 58.8 %, lo que significa que más de la mitad de los proyectos han avanzado. Sin embargo, aún queda un 41.2 % por completar.

Por otro lado, las agencias muestran un índice de ejecución del 68.5 %, lo que las posiciona como el sector con mayor grado de avance. Entre tanto, las organizaciones sin fines de lucro se posicionan con un índice de 50.0 %.

Complicaciones

Según las encuestas realizadas a distintos municipios participantes en el proceso de contratación, el estudio identificó importantes obstáculos que contribuyen al embotellamiento en el mercado de subastas públicas. En promedio, 8.1 empresas participan en las llamadas “presubastas”, un procedimiento que, en la mayoría de los casos, es obligatorio. Sin embargo, los hallazgos destacaron que, de ese grupo inicial de empresas, solo 2.3 presentan una propuesta formal el día de entrega, lo que equivale a apenas un 28 % de participación efectiva.

De hecho, durante una entrevista de Metro Puerto Rico al director ejecutivo de COR3, el ingeniero Manuel A. Laboy Rivera detalló que algunos proyectos se han atrasado debido a la poca mano de obra disponible en el archipiélago, es decir, la escasez de contratistas. Las subastas se han reprogramado constantemente.

El informe resaltó que los municipios reportaron que, en promedio, 37% de las últimas 10 subastas que han publicado fueron declaradas desiertas debido a la insuficiencia de competencia o la inadecuación de las propuestas recibidas.

“El fenómeno de baja participación y subastas desiertas no solo retrasa la ejecución de los proyectos, sino que también crea un ambiente de incertidumbre para los municipios, que dependen de estos procesos para asegurar el cumplimiento de las normativas federales y estatales, y, más importante aún, para avanzar con la recuperación y desarrollo de sus comunidades”, declaró el estudio.