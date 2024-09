Contralor Electoral no descarta multas a Bad Bunny por publicidad política

El Contralor Electoral, Walter Vélez, afirmó el miércoles que se podría imponer una multa al cantante urbano Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, y a la empresa de publicidad bMedia, por la publicación de anuncios políticos sin la coletilla requerida por ley que indica quién pagó por los mismos.

“Bueno, la realidad es que el anuncio se publicó sin las disposiciones que requiere la ley”, expresó Vélez en entrevista radial con NotiUno 630. “En su momento, la compañía se comunicó ese mismo día con este servidor… y le dije este mismo día: la ley, estos son los requerimientos de la ley, el anuncio no está cumpliendo con la ley”, añadió.

Vélez explicó que recomendó a la empresa retirar los anuncios y colocar la coletilla correspondiente, que debe indicar: “Este anuncio es pagado por fulano de tal y no está coordinado con partidos políticos”. Sin embargo, al día siguiente, los anuncios seguían sin cumplir con la ley.

El Contralor Electoral indicó que el caso será evaluado por una junta de contralores auxiliares, quienes emitirán una recomendación. “Yo no quiero adelantar si va a haber multa, si no va a haber multa, hay que ver cuál es la contestación que ellos nos van a ofrecer”, añadió.

Sobre quién sería objeto de la multa, Vélez señaló que podría haber una responsabilidad dual. “Todo depende de la contestación que nos brinden a nosotros. ¿Quién fue el que no puso la coletilla? ¿Por qué no se puso la coletilla? ¿Por qué no se cumplió con el requerimiento de ley? Si fueron ambas partes, pues ambas partes pudieran exponerse a multa”, afirmó.

El Partido Nuevo Progresista (PNP) presentó una querella ante la Oficina del Contralor Electoral contra bMedia y “fulano de tal” por la presentación de varios anuncios con mensajes en contra de la colectividad. Posteriormente, Bad Bunny se responsabilizó por los mismos.

La compañía bMedia Group reaccionó al asunto indicando que “bMedia es una empresa de medios de comunicación y no está afiliada a ningún partido político, comité o aspirante, ni suscribe el contenido ni los mensajes de los anuncios de sus clientes”. Añadieron que los anuncios contratados por Bad Bunny fueron publicados “bajo el entendimiento de consultas previas con la Oficina del Contralor Electoral”.

Vélez, sin embargo, sostuvo que algunas empresas de publicidad habían advertido sobre los requisitos legales. “Me consta que hubo varias agencias… que le explicaron que la ley requería que tenía que tener la información de quién estaba pagando”, dijo en la entrevista con NotiUno 630.

El Contralor Electoral enfatizó que su función es asegurar que la ciudadanía tenga la información correcta sobre quién paga por los anuncios políticos. “No es coartar el derecho de libre expresión… nunca ha sido la intención de la Oficina del Contralor Electoral, más allá de que la ciudadanía tenga la información correcta”, subrayó.

Los anuncios fueron modificados posteriormente para incluir la coletilla: “Anuncio pagado por Benito A. Martínez, yoamorapr@gmail.com. No fue autorizado por ningún aspirante, candidato o partido político”.

El caso continúa en evaluación, y se espera que en los próximos días la Oficina del Contralor Electoral determine si se impondrán multas y a quiénes.