Operativo “Hora Cero”: Arrestan a 60 miembros de seis gangas criminales

Como resultado de un operativo a través de 15 municipios, agentes del Negociado de la Policía diligenciaron la madrugada del martes, 24 de septiembre de 2024, 60 órdenes de arresto contra integrantes de seis organizaciones criminales dedicadas a la venta de armas, sustancias controladas y vendedores independientes especializados en el ensamblaje, distribución y venta al detal de armas de fuego.

Entre los arrestados, 11 están vinculados a crímenes violentos, que permanecen bajo investigación, 22 poseen récord criminal por delitos graves y 20 están imputados de vender armas de fuego a agentes encubiertos.

PUBLICIDAD

En el operativo, denominado Hora Cero, los efectivos, adscritos a la Superintendencia de Operaciones Especiales, efectuaron 63 transacciones, ocuparon 62 armas de fuego, entre incautaciones y compra mediante transacciones encubiertas y confiscaron 15 vehículos, a través de los pueblos impactados en el norte, centro y este de la Isla.

Fiscales de la División para combatir el Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia formularon sobre 240 cargos criminales, en distintos distritos judiciales a través de la Isla por violaciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas. Estos incluyen el uso de armas automáticas y la mutilación o remoción del número de serie de armas de fuego, así como la distribución de sustancias controladas, entre otros delitos. Los tribunales de Arecibo, Humacao, Fajardo, Caguas, Bayamón y San Juan determinaron causa para arresto contra todos los imputados, a quienes se les fijó una fianza global de $16.2 millones.

“El trabajo coordinado entre los fiscales del Departamento de Justicia y los agentes de la Policía de Puerto Rico, ha sido efectivo y ha producido resultados en beneficio de la seguridad de los ciudadanos en la Isla. Estamos sacando de nuestras comunidades armas peligrosas y grandes cantidades de sustancias controladas. Puerto Rico se merece vivir en paz y tranquilidad”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

Entre los imputados, vuelve a figurar Kris Yandel Vega González, alias El Cantante, un intérprete de música urbana y gatillero de la organización criminal Los Viraos, quien mantiene una guerra contra el grupo que dirige Nelson Torres Delgado, alias El Burro, en la zona de Caguas y Cayey. Contra Vega González, se ha presentado cargos en tres ocasiones en lo que va de año. Ayer, la Fiscalía de Caguas le formuló 16 cargos en ausencia por un doble asesinato en las inmediaciones de una discoteca en Cayey, ocurrido el 5 de mayo de 2024 y esclarecido por el CIC de Caguas.

El comisionado de la Policía, coronel Antonio López Figueroa, resaltó la perseverancia y el esfuerzo de los agentes y fiscales, para sacar de las calles a 11 sujetos vinculados a asesinatos y lograr, nuevamente, el arresto y procesamiento de 22 individuos con convicciones previas, entre los que figura Vega González, alias “El cantante”.

PUBLICIDAD

“Estos son personas a las que el sistema les dio la oportunidad de regresar a la libre comunidad luego de haber sido convictos. Pero, en lugar de haberles servido de lección, eligieron continuar dedicándose a la actividad criminal. Los arrestos de hoy deben servirles para que les quede claro, que no importa las veces que vuelvan a delinquir, los volveremos a llevar ante la justicia para sacarlos de nuestras comunidades. Con relación a El Cantante, López Figueroa lamentó que este dedique su talento a promover la violencia entre la juventud. ¿De qué sirve tener talento, si no tiene un propósito, de qué sirve ganar dinero ilegal si terminas sin nada en una prisión, de qué sirve ser famoso si con ese privilegio, no contribuyes nada positivo a tu familia, a tus amigos ni a tu comunidad?”, cuestionó el Comisionado.

Mientras que, como parte del operativo, se presentaron denuncias en su contra por la venta de armas a un encubierto. Este permanece prófugo con una fianza global de $16,150,000.00

El jefe del cuerpo policíaco destacó el papel que los agentes encubiertos desempeñaron por espacio de diez meses realizando las compras y recopilando la evidencia para la radicación de acusaciones con un alto por ciento de probabilidad de prevalecer ante los Tribunales. En cuanto al perfil de los arrestados, dijo que hay 57 hombres, dos mujeres y un menor de 17 años.

“Nuestro norte en el Departamento de Justicia siempre ha sido encausar a aquellos que cometen conducta delictiva. Continuamos en nuestro esfuerzo para combatir el trasiego de armas y drogas. La coordinación del Negociado de la Policía de Puerto Rico junto a la División de Crimen Organizado permitió desarticular organizaciones que lideran los principales incidentes violentos”, puntualizó la jefa de los Fiscales, Jessika Correa González.

De los sujetos considerados como personas de interés en investigaciones de la Policía, está: Ariel Antonio Panzardi, alias “Artesano”, un armero especialista en el ensamblaje y venta de armas ilegales, con extenso récord criminal. También, se encuentra: Flores Yarok Ríos Rosa, alias “Yarok”, quien es el líder de la organización Espinal Ward de Aguada y se encuentra bajo probatoria federal por narcotráfico hasta el 2028. Por la venta de armas a encubiertos, figuran, además, Derek Vélez Barreto, alias “Dariel” y Jean Michael Cruz Robles, quien se encuentra prófugo de la justicia federal, buscado en el estado de Georgia.

A estos se les suman: Luis E. Concepción Figueroa, líder de la pandilla “Los armeros”, con sede en el residencial Villa España, en San Juan, José Manuel Hernández Nieves, alias “Indio”, quien se dedica a la venta y distribución de armas de fuego y la modificación de estas y Michael Vázquez Carrasquillo, sospechoso de tres asesinatos ocurridos entre Canóvanas y Loíza en 2023. Este ha continuado distribuyendo armas de fuego ilegales y utilizando su residencia para el almacenamiento de armas y drogas. También están Kevin David Santiago Rivera, sospechoso de varios asesinatos y suplidor de sustancias controladas, el menor, de 17 años, dedicado a distribuir armas de fuego y sospechosos de varios asesinatos y escalamientos, y Jovanny Darío Guzmán (Livio) Sanabria, alias “Domi”. Este pertenece a la organización criminal “Los diablos” del residencial Luis Llorens Torres. Además, en medio de una intervención provocó daños a dos vehículos oficiales e hirió a un agente. Es sospechoso de múltiples carjackings, asaltos en el área metropolitana y asesinatos.

El operativo estuvo coordinado por la Superintendencia de Operaciones Especiales, dirigida por el coronel Carlos Cruz Burgos. A esta se encuentran adscritas las divisiones de Drogas y de Inteligencia y Arrestos, quienes tuvieron a cargo las investigaciones y arrestos.

Al cierre del 2023, la SAOE, solamente, había arrestado a 6,419 individuos por diferentes delitos. Mientras, que en lo que va de año, ha logrado el arresto de 5,119 sujetos. De estos, 212 son gatilleros y 39 figuran en las listas de Los más buscados.

La presentación de cargos estuvo liderada por los fiscales Alberto Miranda Schmidt, Andrés Correa Pérez, Dianette Aymat Frías, Javier Rivera Rivera e Isabel Lafontaine Serrano, adscritos a la División para Combatir el Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia, dirigida por la fiscal Jenniffer Reyes Martínez.

Arrestan a cuatro personas que eran buscadas en varios estados

Agentes adscritos a la división de Arrestos y Extradiciones arrestaron en la tarde y noche del lunes a cuatro personas contra las cuales pesaban órdenes de extradición de los estados de Mississippi, Pensilvania, Virginia y Florida.

Se arrestó en el muelle Panamericano en San Juan a David Lashon Thornton y residente de Mississippi, contra la cual pesaba una orden de arresto por violación a probatoria del estado de Mississippi. Este fue llevado ante la juez Arelys Ortiz, quien ordenó su ingreso en la Cárcel de Bayamón, hasta que sea extraditado.

Por otra parte, en la comandancia de Ponce se puso bajo custodia a Gilberto Vega González de 59 años de edad y residente de Lajas. Contra el sujeto pesaba una orden de extradición del estado de Pensilvania, por no cumplir con sus condiciones de libertad provisional. Este fue llevado ante el juez de turno, quien ordenó su ingreso en el Complejo Correccional de Bayamón, hasta que sea extraditado.

También, en la panadería Carrusel del barrio Islote de Arecibo se arrestó a Efraín Rios Torres de 41 años, contra quien pesaba una orden de arresto del estado de Virginia por violar las condiciones de su probatoria, porque supuestamente dio positivo a una prueba de dopaje realizada por su oficial probatorio bajo el programa de reciprocidad del Departamento de Corrección. Este fue llevado ante el juez de turno, quien ordenó su ingreso en el Complejo Correccional de Bayamón, hasta que sea extraditado.

Por último, en el centro comercial The Outlet, Canóvanas, se asumió custodia de Anthony Manuel Nieves Colon de 22 años de edad, contra quien pesaba una orden de extradición del estado de Florida, por robo con agresión o agresión agravada. Este fue llevado ante el juez de turno, quien ordenó su ingreso en el Complejo Correccional de Bayamón, hasta que sea extraditado.