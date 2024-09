Pierluisi asegura que no se mudará de la isla una vez deje Fortaleza

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, aseguró que una vez culmine su mandato, entre sus planes no está mudarse de la isla como han hecho otros gobernantes de la isla en el pasado.

Pierluisi quien culminará sus funciones en enero del 2025, aseguró que quiere permanecer en la isla junto a su familia y su esposa, con quien se casará a finales de este año.

“Mi plan en este momento sería quedarme aquí, en mi tierra, en mi patria con mis seres queridos. Tengo la fortuna de que tres de mis cuatro hijos residen en Puerto Rico, cuatro de mis seis nietos residen en Puerto Rico así que eso me hala. Me estaré casando con Fabiola antes de final de año y me parece que nuestro hogar, me gustaría que fuera en Puerto Rico, así que por muchas razones me gustaría quedarme en Puerto Rico”, expresó el gobernador ante preguntas de la prensa.

Pierluisi, tendrá que salir de la posición luego de su derrota en las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el mes de junio, donde prevaleció la comisionada residente y ahora candidata a la gobernación, Jenniffer González Colón. Sin embargo, el primer ejecutivo, en varias ocasiones ha dicho que no estará entrando en la dinámica política electoral.

Sus expresiones se dieron un día después de la asamblea del PNP, a la cual no asistió. Sobre las expresiones de la candidata de la colectividad, Jenniffer González, quien ahora asegura que cancelará el contrato de LUMA, el gobernador expresó que eso será determinación de la persona que tome el mando a partir de enero del 2025.

“Eso es parte del proceso electoral, quien prevalezca tiene que buscar la manera de cumplir con su promesa, si esa es la promesa. Llevarla a cabo de manera que no afecte al pueblo de Puerto Rico”, indicó Pierluisi.

Ayer, la comisionada residente realizó varias promesas como parte de su plan a llevar a cabo en caso de que gane la gobernación de Puerto Rico.