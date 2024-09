OCIF ordena a Nationwide restituir $800 mil a clientes

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (“OCIF”) por conducto de su Comisionada, Natalia Zequeira Díaz, ordenó al corredor-traficante Nationwide Planning Associates, Inc. (“Nationwide”), su afiliada NPA Asset Management, LLC (“NPAAM”, un asesor de inversiones registrado con la Comisión de Valores y Bolsas de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission) y, por lo tanto, bajo jurisdicción federal) y dos supervisores pagar $880,000 en restitución a 13 clientes afectados, más una multa de $350,000 por fallas en supervisión a uno de sus agentes y representante del asesor de inversiones, todo como parte de una Orden por Consentimiento (la “Orden por Consentimiento”) emitida por la OCIF el pasado 20 de agosto de 2024 y aceptada por las partes.

Además, la OCIF emitió hoy una Querella y Orden de Multa (la “Querella”) contra José Manuel Candelario Padilla (“Candelario”), un ex agente de Nationwide y ex representante del asesor de inversiones NPAAM, por violar varias disposiciones anti-fraude de la Ley Uniforme de Valores de 1963 (“Ley de Valores”), imponiéndole multas administrativas ascendentes a $1.15 millones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Orden por Consentimiento, Nationwide y NPAAM ignoraron una serie de banderas rojas que alertaban a que Candelario estaba envolviendo a clientes retirados o a punto de retirarse, la mayoría de 60 años o más, en transacciones especulativas de acciones, incluyendo inversiones en acciones meme, acciones con bajo valor nominal (“penny stocks”), valores de bajo costo y fondos apalancados e inversos cotizados en bolsa (“low-priced securities and leveraged and inverse exchange-traded funds”), sin base razonable para creer que tales transacciones eran apropiadas para dichos clientes a la luz de la información provista por ellos.

Desde el 7 de enero hasta el 28 de abril de 2023, la OCIF llevó a cabo un examen de las operaciones de Nationwide durante el periodo del 1ro de octubre de 2019 al 30 de noviembre de 2022, para determinar si el corredor-traficante y sus agentes habían cumplido con los requisitos de la Ley de Valores y su Reglamento Núm. 6078, así como cualquier otra disposición legal bajo la jurisdicción de la OCIF. Durante ese examen, la OCIF identificó en algunas cuentas de clientes un marcado patrón de recomendaciones y transacciones que carecían de una base razonable para creer que tales transacciones eran adecuadas a la luz de la información obtenida del cliente. Muchos de los clientes estaban retirados o a punto de retirarse, tenían ingresos anuales inferiores a $50,000, patrimonio neto y patrimonio neto líquido entre $100,000 y $500,000, un objetivo de inversión de “crecimiento e ingresos” con una exposición moderada al riesgo. A pesar del perfil de inversión de los clientes y sin el consentimiento de éstos, algunas cuentas se actualizaron a finales de 2022 para aprobar transacciones de opciones e incrementar su exposición al riesgo de moderada a moderada/alta, y sus objetivos de inversión de “crecimiento e ingresos” a “crecimiento agresivo” o especulación.

A raíz de estos hallazgos, el 23 de agosto de 2023, la OCIF inició una investigación relacionada a violaciones en muchas cuentas asociadas con la conducta atribuida a Candelario. La OCIF también investigó deficiencias en supervisión relacionadas con la respuesta inadecuada de Nationwide ante la conducta de Candelario. Como los hallazgos del examen revelaron la conversión de cuentas de Nationwide a NPAAM y porque la conducta de Candelario violaba las disposiciones anti-fraude de la Ley de Valores, la orden para iniciar la investigación no se limitó a Nationwide y Candelario, sino que incluyó también a NPAAM y otras personas directa o indirectamente relacionadas con Nationwide o NPAAM, como empleados, agentes, oficiales, directores o socios.

La Orden por Consentimiento requiere informes trimestrales sobre el progreso de la mediación para transar pagos a 31 clientes afectados que están en un proceso de mediación o negociaciones directas con Nationwide y NPAAM a través de sus representantes legales. Además, como parte de la Orden por Consentimiento, Nationwide y NPAAM llevaron a cabo una revisión interna que identificó 38 clientes adicionales elegibles para recibir restitución que fueron víctimas de los actos ilegales de Candelario; y la OCIF le ha requerido a Nationwide un (1) supervisor adicional a tiempo completo en Puerto Rico con autoridad para llevar a cabo las funciones de supervisión, asignado a supervisar las sucursales en Puerto Rico.

Según reza la Orden por Consentimiento, Candelario sometió a muchos de sus clientes a prácticas de venta abusivas a través de varios años, lo que resultó en comisiones más altas para él y sus empleadores, y pérdida por sus clientes de ahorros de toda una vida para su retiro, incluyendo a retirados que perdieron la totalidad del dinero que invirtieron. A pesar de un plan de supervisión más estricto y avisos reiterados de parte del Principal Oficial de Cumplimiento de Nationwide, Nationwide por años obvió disciplinar a Candelario o tomar acciones para corregir su comportamiento. Comunicaciones internas de Nationwide examinadas por la OCIF muestran que el corredor-traficante estaba perfectamente al tanto de las prácticas inapropiadas y abusivas de Candelario.

PUBLICIDAD

La Orden por Consentimiento detalla numerosas ocasiones en que a Candelario se le alertó por sus prácticas inapropiadas y abusivas. Sin embargo, Nationwide permitió que su mala conducta continuara por más de tres años sin tomar acción adecuada contra su agente para proteger a los inversionistas. No fue hasta el 23 de agosto de 2023 que Candelario sometió su renuncia, casi cinco meses después de haber firmado una Aceptación, Exención y Consentimiento con la Autoridad para la Reglamentación de la Industria Financiera, Inc. (“FINRA”, por sus siglas en inglés) que le impuso una multa de $2,500, una restitución de $26,422 y una suspensión del 3 de abril al 2 de julio de 2023 por intencionadamente violar la Obligación de Cuidado (“Care Obligation”) bajo la Regla 15/-1 de la Reg-BI, y un mes después de que un gran número de clientes hubiesen iniciado radicaciones de arbitraje contra ambos Nationwide y él.

En la transacción de estos asuntos, Nationwide, NPAAM y los dos supervisores aceptaron y se allanaron a los hallazgos de la OCIF, sin admitirlos o negarlos.

Según la Querella emitida hoy por la OCIF, Candelario violó varias de las disposiciones antifraude de la Ley de Valores al recomendar y ejecutar transacciones de alto riesgo en cuentas de múltiples clientes, sin una base razonable para creer que tales transacciones eran adecuadas (“suitable”); ejecutó transacciones que resultaron excesivas en tamaño o frecuencia (“churning”), dado los recursos financieros, el perfil del inversionista, la naturaleza de la cuenta y los objetivos de inversión del cliente; cambió a clientes de un valor a otro con el propósito de obtener comisiones o ganancias (“switch”); llevó a cabo transacciones para la cuenta de clientes sin la autorización de éstos; tergiversó el nivel de riesgo de ciertos valores y productos; y convirtió cuentas de Nationwide a NPAAM sin consultar a los clientes y sin divulgar información material sobre las diferencias entre una cuenta de corretaje y una cuenta de asesoría, incluidas las tarifas (“fees”) y los gastos, para que el cliente entendiera por qué la recomendación de convertir su cuenta era apropiada.

Según reza la Querella, las estrategias de Candelario resultaron en más de $4.5 millones en pérdidas para los clientes, mientras que Candelario generó más de $743,000.00 en comisiones y tarifas que se cargaron a los clientes.

Dentro de un término de veinte (20) días a partir del recibo de la Querella, Candelario podrá solicitar por escrito la celebración de una vista, y presentar su Contestación por escrito a la OCIF. La solicitud de vista no le exime de presentar sus alegaciones responsivas a la Querella en ese término de veinte (20) días y no paralizará, ni modificará de manera alguna las condiciones de la Querella a menos que la Comisionada disponga otra cosa. De no solicitarse la vista, la OCIF entenderá que Candelario se allanó y que consiente a la expedición de las órdenes y multas impuestas por sus crasas violaciones, por lo que podrá hacer cumplir la Querella sin mayor dilación ni notificación adicional.

“Con las acciones que hemos tomado en estos asuntos de Nationwide/NPAAM y Candelario cumplimos cabalmente con nuestro deber y responsabilidad como regulador bajo las leyes y reglamentos de la OCIF de proteger el interés público y a los inversionistas en Puerto Rico. Con la Orden por Consentimiento enviamos un mensaje claro de que la OCIF no permitirá ni tolerará la violación de leyes y reglamentos por parte de firmas de valores que operan en Puerto Rico y que pretendan ignorar claras banderas rojas o permitan la mala conducta de su personal que pueda constituir fraude o engaño a clientes u otra conducta ilícita que intencionadamente viole las leyes de valores. Nationwide arrastró los pies por años en su obligación de supervisar a Candelario, y se abstuvo de tomar las acciones necesarias en su contra para prevenir, detectar y corregir a tiempo las violaciones de las leyes de valores y proteger con ello los mejores intereses de los inversionistas”, indicó la Comisionada Zequeira.