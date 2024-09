Edwin Mundo: “Bad Bunny fracasó”

El exdirector de campaña del gobernador Pedro Pierluisi y excomisionado electoral, Edwin Mundo, aseguró que la campaña realizada por el exponente urbano Bad Bunny exhortando a los jóvenes a inscribirse para votar en las elecciones generales “fracasó” debido al número final de nuevos inscritos reportados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Sus expresiones se dieron en uno de los segmentos de análisis electoral del programa Primera Pregunta con el periodista Rafael Lenín López de Telemundo.

“Lo que dice es que Bad Bunny fracasó, Bad Bunny y el grupo que estaba motivando a los jóvenes para inscribirse, tuvieron tres meses, aquí hubo inscripción por cuatro años y el que no se inscribió es porque no quiere o porque ya no está en Puerto Rico”, expresó Mundo.

Según se reportó en el día de hoy, unas 71,002 inscritos y 64,413 reactivados. Además, la oficial de prensa de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Gisela Ayala, aseguró que el control de calidad revisó 3,301 transacciones, con 31,909 aún pendientes correspondientes solo al Registro Electrónico de Electores (eRE). Sin embargo, según la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD) Karla Angleró, quedan cerca de 100,000 solicitudes en proceso entre las que se incluye las de eRE y presenciales.

Angleró subrayó la importancia de que los electores verifiquen su estado. “Si usted hizo una gestión a través del eRE, asegúrese de estar pendiente a su correo, ya que es la vía a través de la cual se les contactará”, aseguró.

Las expresiones de Edwin Mundo se unen a otras realizadas en el día de hoy, donde criticó, que durante la asamblea del Partido Nuevo Progresista (PN), se utilizara la frase “todo el mundo bellakeando” en una de las pantallas previo a que comenzara el evento.

“Lo que pude ver de la actividad porque no asistí a ella, lo que pude ver en los medios es que todo fue un éxito excepto esa grosería que utilizaron, que nada le hacía falta a la campaña de Jenniffer (González Colón), ni a la del PNP”, expresó Mundo Ríos en entrevista con el programa radial “Tiempo Igual” de Radio Isla 1320AM.