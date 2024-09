Denuncian insuficiencias en el programa de renta asequible aprobado por el municipio de San Juan

Grupos comunitarios de Río Piedras, avalados por la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras de 1995, reconocen la intención y necesidad de crear legislación que atienda el problema de vivienda asequible en la zona de planificación especial de Río Piedras, mientras denuncian que la ordenanza aprobada el pasado 16 de septiembre, por la legislatura municipal de San Juan, está lejos de resolver la situación que las comunidades de Río Piedras han venido denunciando hace meses.

“El nuevo programa para la promoción de opciones de vivienda de alquileres asequibles no atiende de raíz la amenaza diaria que sienten residentes, comerciantes y estudiantes de Río Piedras de perder sus casas y tener que mudarse en menos de 30 días por un aumento de más del 100% de su renta mensual”, explicó Jackie García, presidenta de la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras.

Aunque el programa aprobado contiene en su justificación y base legal argumentos de la ley especial para la rehabilitación de Río Piedras, ignora el espíritu de esta. Ya que, la ley 75 establece en sus metas y objetivos: “apoyar la participación ciudadana en las decisiones que afecten el desarrollo físico, económico, social y cultural de Río Piedras”. Sin embargo, la ordenanza discutida y aprobada en menos de una semana no contó con participación comunitaria.

“El programa aprobado no resolverá la situación de desplazamiento, ya que no evita los desahucios que produce el aumento de las rentas y no establece procedimientos ni criterios de participación y se limita a regular la renta de un alquiler por un año mientras que ofrece incentivos por 5 años sin fiscalización” destacó Andrea Bauzá, presidenta del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras.

La presidenta de la Junta Comunitaria añadió que su mayor preocupación se centra en que el liderato de Río Piedras ya cuenta con una propuesta de estabilización de renta fundamentada con estudios exhaustivos realizados por expertos, que reflejan las realidades diarias del mercado y la calidad de vida de las personas que residen en el casco urbano de Río Piedras. “La propuesta de estabilización de renta, que fue discutida y aprobada por grupos comunitarios, atiende directamente el problema del desplazamiento, evita los desahucios, el aumento de renta desmedido, y crea un mecanismo de fiscalización interno”, indicó García.

La propuesta de estabilización de renta fue presentada y discutida con el alcalde Miguel Romero Lugo el 12 de octubre de 2023. En el encuentro, el ejecutivo municipal se comprometió a discutirlo con los asesores legales municipales. Sin embargo, los residentes de Río Piedras continúan esperando por su aprobación tras casi un año. En contraste, la reciente ordenanza aprobada se presentó en la legislatura municipal el 9 de septiembre sin espacio para recibir comentarios, y pese intentos de participación realizados por la Junta y el Fideicomiso, fue aprobada el día 16 del mes en curso.

“Solicitamos al Alcalde de San Juan y a la legislatura municipal que se reúnan con la Junta Comunitaria y el Fideicomiso durante la próxima semana y que atiendan nuestra propuesta con seriedad, dándole continuidad al proyecto presentado hace un año, que no es cónsono ni consecuente con el programa aprobado” expresó Rodolfo Vázquez, representante de la comunidad del Casco Urbano.

Las comunidades de Río Piedras insisten en que urge una solución que atienda verdaderamente el problema de desplazamiento en Río Piedras y cuentan con propuestas serias para lograrlo.