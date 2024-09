Dalmau dice asamblea del PNP fue “un pase de lista de empleados gubernamentales”

El candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, respondió a las expresiones en su contra realizadas por la candidata a la gobernación Jenniffer González Colón, durante la celebración de la asamblea general del Partido Nuevo Progresista (PNP), en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Dalmau, aseguró que los ataques en su contra significan que es el candidato que podría derrotar al PNP en las elecciones generales. Históricamente, los ataques han sido entre el PNP y los candidatos del Partido Popular Democrático (PPD).

PUBLICIDAD

Del mismo modo, señaló que la gran cantidad de asistentes fueron empleados gubernamentales y criticó a la candidata del PNP por utilizar un disfraz de la “Mujer Maravilla” durante su entrada.

“Más que una Asamblea, fue un pase de lista de empleados y empleadas gubernamentales.

A seis semanas de las elecciones, necesitamos un debate serio sobre lo que cada cual puede ofrecer al país, no un concurso de disfraces. En cuanto a los comentarios sobre mi persona, son la evidencia más clara de que mi candidatura es la única que puede derrotar la pretensión del PNP de perpetuar su régimen de mentiras y corrupción”, expresó Dalmau.

JGo promete sacar a LUMA, la JCF, la sindicatura en el DE y al comunismo de PR con el favor de Dios

La candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón prometió el domingo en la Asamblea de Plataforma de Gobierno que va a sacar a LUMA Energy, la Junta de Control Fiscal, la sindicatura en el Departamento de Educación y al comunismo de Puerto Rico con el favor de Dios.

PUBLICIDAD

“Yo no quiero los apagones que son la orden del día en Puerto Rico. Yo no quiero que ustedes tengan que estar gastando en generadores, en placas. Ya es momento de resolver el problema de la luz. Me encargué en el Congreso de recibir y buscar más de $18 billones para arreglar nuestra red eléctrica. No se han utilizado. Si ustedes me dan la fuerza en noviembre, yo me encargo de resolver el problema de la luz. Y si me dan la fuerza en noviembre, para que le quede claro a todo el mundo, incluido aquellos que quieren poner palabras en mi boca, le digo que LUMA se va, que para fuera es que van. Pero lo vamos a hacer nombrando un zar que recopile la información, que coordine con las agencias federales y estatales para buscar segundos operadores, para que cuando se vayan no nos quedemos sin luz, para que haya una transición y le cueste menos al pueblo de Puerto Rico. Hay otros que prometen lo que yo hace dos años vengo diciéndole a nuestro pueblo, la diferencia en que ellos hablan ,pero quién sabe hacer las cosas es sta que está aquí”, dijo González Colón en su mensaje en el Coliseo de Puerto Rico.

“Yo les digo a ustedes, estamos aquí hoy porque la izquierda comunista de Venezuela de Nicaragua, de Cuba, quiere meterse en Puerto Rico con candidatos que han corrido en tres ocasiones. Yo me río porque ellos hablan de patria nueva y bajo patria nueva llegó Hugo Chávez al poder en Venezuela. Y pretenden, ya le quitaron la insignia del PIP y la insignia de independencia a los pasquines del candidato del PIP. Ahora le esconden un candidato que ha corrido para la gobernación, esta es su tercera ocasión. Antes hablaba de independencia y ahora le esconden el clóset para que la gente no piense que si él ganase, Puerto Rico no se convertiría en una república. Esta elección, esta elección no es de Jenniffer González, no es del Partido Popular. Esta elección es si el pueblo de Puerto Rico quiere la izquierda comunista con los ejemplos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, o quiere y atesora su ciudadanía americana, unión permanente con los Estados Unidos de América”, expuso González Colón en referencia a Juan Dalmau Ramírez, candidato por la Alianza.

Al hablar del Partido Popular Democrático expresó que “cuando ellos tuvieron la oportunidad nos llevaron a la quiebra y ahora nos toca a nosotros salir de esa quiebra y salir de la Junta de Control Fiscal”.

Sobre el Departamento de Educación, sostuvo que “yo voy a sacar la sindicatura federal del Departamento de Educación y vamos a modernizar todas las escuelas, no una sola. Y lo haremos en inglés, en ciencias, en matemáticas, en tecnología”.

“Yo no me doy gana, yo corro, como decía Carlos Romero Barceló, como si fuera la última. No podemos permitir ningún espacio. Yo necesito más de 13mil funcionarios de colegio el día de la elección para defender los votos de la igualdad, para defender los votos de Puerto Rico”, añadió.

“Yo me pongo al servicio de ustedes para que sea Dios el que gobierne a Puerto Rico, para que no se haga mi voluntad, sino la de él, para que todos los servidores públicos cumplamos con su mandato y ayudemos a nuestra gente”, concluyó.