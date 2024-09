Constantes apagones afectan la producción agrícola

La Asociación de Agricultores de Puerto Rico, señaló que la falta de un suministro eléctrico confiable ha generado pérdidas significativas en cosechas, equipos y animales, lo que impacta la sostenibilidad económica de los agricultores.

En una vista pública ante la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado, la organización, representada por su directora ejecutiva Vanessa Piñeiro Solano, expuso los graves efectos que las continuas interrupciones del servicio eléctrico están teniendo sobre la agricultura y agroindustria en la isla.

Durante la audiencia, Piñeiro Solano presentó los resultados de una encuesta realizada entre 115 agricultores de diversas regiones de la isla. Según los datos recabados, el 88% de los agricultores ha tenido que hacer inversiones adicionales en generadores eléctricos o sistemas de energía solar para poder mitigar las fallas del servicio público. Sin embargo, la mayoría expresó que estos esfuerzos han sido insuficientes para evitar pérdidas millonarias. Muchos de ellos han visto cómo cosechas enteras se han perdido, equipos costosos se han dañado, y animales han muerto debido a la interrupción prolongada del suministro eléctrico.

Uno de los aspectos más críticos que resaltó la Asociación fue que, a pesar de las inversiones en energía alternativa, las pérdidas económicas continúan en aumento, ya que no todos los agricultores pueden permitirse los altos costos de los generadores o la instalación de paneles solares. “Los márgenes de ganancia en la agricultura ya son ajustados, y esto está haciendo que muchos agricultores consideren abandonar sus terrenos”, explicó Piñeiro Solano.

El informe presentado ante la comisión del Senado documenta un impacto generalizado en diversos sectores de la agricultura. En el caso de los cultivos hidropónicos, que requieren energía constante para los sistemas de riego, los agricultores reportaron que la falta de electricidad ha causado la pérdida total de cosechas de cilantro, lechuga, pimientos y otros vegetales de alto consumo. Estos productos, que suelen cosecharse bajo condiciones controladas, no han podido ser refrigerados de manera adecuada, lo que ha provocado su descomposición antes de llegar al mercado.

Los productores de ganado también han sido afectados. Las interrupciones prolongadas en el suministro de electricidad han dejado a muchos sin la capacidad de mantener la ventilación y el suministro de agua a los animales. Según la encuesta, algunos ganaderos reportaron la muerte de pollos, peces y vacas.

Por su parte, los pescadores enfrentan retos similares. La falta de refrigeración en sus embarcaciones o instalaciones en tierra ha causado que capturas enteras se pierdan por la descomposición, lo que afecta directamente sus ingresos diarios. “Estamos en una situación insostenible. Si no se estabiliza el servicio eléctrico, la agricultura y la pesca en Puerto Rico podrían colapsar”, advirtió Piñeiro Solano.

Otro tema que salió a relucir fue la falta de cobertura por parte de los seguros agrícolas ante las pérdidas relacionadas con la falta de electricidad. Según los agricultores, ninguno de los seguros disponibles actualmente en el mercado cubre las pérdidas ocasionadas por la interrupción del servicio eléctrico, lo que deja a los productores sin opciones de recuperación financiera frente a estas crisis. “Las aseguradoras no consideran la electricidad como un factor de riesgo, pero para nosotros es vital”, comentó un agricultor.

Además, Piñeiro Solano explicó que el apoyo gubernamental ha sido insuficiente y que las soluciones ofrecidas, como los fondos de emergencia, no han llegado a tiempo o no son accesibles para muchos agricultores debido a la burocracia. “Hay muchos agricultores que, por falta de conocimientos o por limitaciones en su acceso a recursos, no han podido beneficiarse de los programas de ayuda existentes. Necesitamos soluciones más directas y accesibles”, subrayó la directora de la Asociación.