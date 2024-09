Confrontan a expresidente de la CEE sobre falta de esfuerzo para inscribir electores en escuelas

El exalcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, confrontó este viernes al expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, alegando que durante su incumbencia no se hizo el esfuerzo para inscribir electores en escuelas públicas del país.

Según el documento que mostró el también excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) durante un panel del programa Primera Pregunta con Rafael Lenín López (Telemundo), en 122 escuelas no se realizó el proceso de inscripción de electores.

Además, aseguró que este fue uno de los factores que provocaron las largas filas en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) a días del cierre de inscripción electoral.

“Aquí está el informe oficial de la Comisión, que dice que el que no está diciendo la verdad es usted [Francisco Rosado Colomer]. [Son] 122 escuelas sin inscribir”, sostuvo Acevedo.

Continuó: “Cerraron las JIP, no fueron a las escuelas y ahí está, ahí está la gente sin inscribir. Votos que pueden decidir una elección. Eso no fue por casualidad, eso es un diseño. Me sorprende, y es trágico, que alguien venga aquí a decir que fueron a todas la escuelas, cuando el informe dice que no fueron”.

Mientras, Rosado Colomer insistió en múltiples ocasiones que sí se realizó el trabajo de inscripción en las escuelas en colaboración con el Departamento de Educación (DE).

“Sí [fueron a las escuelas] y se les notificó el informe de visitas a todos los comisionados. [Fueron a las escuelas a inscribir] coordinado con el Departamento de Educación”, argumentó.

Juez deniega petición para extender cierre del registro electoral

El juez del Tribunal de Primera Instancia, Raúl Candelario López, declaró no ha lugar la petición presentada por la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, para extender la fecha del cierre del registro electoral más allá del 21 de septiembre de 2024.

La solicitud de Aponte Dones buscaba que el proceso se extendiera hasta el 6 de octubre de 2024, alegando que el sistema del Registro Electrónico de Electores (eRE) presentaba fallas que impedían a los ciudadanos completar sus transacciones a tiempo.

La sentencia emitida por el juez Candelario señaló que el tribunal estaba impedido de revisar judicialmente las resoluciones adoptadas por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en cuanto al cierre del registro electoral, pues hacerlo afectaría la preparación de los comicios generales del 5 de noviembre de 2024.

“Por estos fundamentos, se declara no ha lugar la Petición de Revisión Judicial Electoral y Sentencia Declaratoria presentada por la Comisionada del MVC el 18 de septiembre de 2024″, resolvió el juez.

La decisión ratifica la Resolución CEE-AC-24-103 emitida por la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, el 17 de septiembre, que establecía el 21 de septiembre de 2024 como la fecha límite para el cierre del registro.

