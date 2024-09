Comisionados electorales califican como ‘lamentable’ el rechazo a extender el plazo de inscripción mientras crecen las filas

Llegó el último día para sacar la tarjeta electoral y ejecutar cualquier asunto relaciona a inscripción electoral para participar de las elecciones generales de noviembre. Sin embargo, más personas continúan llegando a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y las Juntas de Inscripción Permanentes (JIP) por lo que algunos de comisionados electorales describen “lamentable” el rechazo ante una extensión a la fecha límite de inscripción.

Según la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, el proceso de cierre ha sido uno “atropellado”.

“Ha sido uno atropellado en la medida que son cientos de electores que están yendo a las Juntas de Inscripción Permanente y temporeras, pues son largas (las filas) y el tiempo de espera. Muchos logran hacer su transacción”, dijo Aponte en entrevista con Metro Puerto Rico.

La comisionada detalló que escuchó sobre algunas JIP que presuntamente se encuentran compartiendo información errónea sobre los procesos de inscripción hechos a través del sistema del Registro Electrónico de Electores (eRE).

“Gente que quizás no han recibido alguna respuesta de la Comisión Estatal de Elecciones sobre su transacción y quiere, pues, estar seguros que en efecto puedan emitir su voto”.

Por su parte, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Aponte Berríos, concuerda en que hay much gente en las JIP, sobre todo “jóvenes”.

“Siguen reactivándose personas, en términos de eRE hay 92,000 casos que tienen que ser atendidos y siguen habiendo problemas, desde hace mucho tiempo, que hemos señalado y sigue repitiéndose , detalló el comisionado.

Ante el rechazo

Luego de que el juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Raúl Candelario López, declaró el jueves no ha lugar la petición presentada por la comisionada electoral del MVC, Aponte Dones, para extender la fecha del cierre del registro electoral más allá del 21 de septiembre de 2024, la comisionada describe la decisión como una “lamentable” e incluso describió que es una situación motivada por la “falta de visión”.

“Vemos las largas filas, vemos los problemas que están en frente y precisamente lo que vimos fue nuevamente las instituciones que están llamadas a representar a ese electorado, esos ciudadanos le vuelven a dar la espalda. El poder inscribirse para votar no debe ser tan complicado, sobre todo en un país democrático. Y eso se está viendo cuando no se extiende el término ni dos, ni tres, ni cinco, ni siete días, porque no hay esa visión, ¿verdad? O no hay ese norte de la Comisión Estatal de Elecciones de facilitar los procesos electorales. Es muy lamentable y el precio lo está pagando ese elector que quiere ejercer su derecho constitucional al voto, sin embargo ha encontrado barreras onerosas que se le están imponiendo y puede ser que mucha gente se quede afuera”, dijo la comisionada.

La solicitud de Aponte Dones buscaba que el proceso se extendiera hasta el 6 de octubre de 2024, alegando que el sistema eRE presentaba fallas que impedían a los ciudadanos completar sus transacciones a tiempo.

Asimismo, el comisionado del PIP catalogó el rechazo como “una clara violación a los derechos” de las personas que faltan por inscribirse.

“Es un golpe al pueblo puertorriqueño, como mencionaba anteriormente. Aquí quien se afecta no son los partidos, sino cada ciudadano, sobre todo los jóvenes que cumplen 18 años, que no se les da la oportunidad de inscribirse, y la comisión falló malamente al no ofrecer los servicios en las escuelas superiores de universidades. Y hay una clara violacicn a los derechos de esas personas”, concluyó el Aponte Berríos.