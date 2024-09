Pierluisi decreta dos días de duelo por fallecimiento del líder hotelero Hugh Andrews

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, decretó dos días de duelo tras el fallecimiento del empresario hotelero Hugh Andrews.

Las banderas en todas las dependencias gubernamentales permanecerán a media asta el viernes 20 de septiembre y el lunes 23 de septiembre en su honor. Este viernes se llevará a cabo una misa en su memoria en el Viejo San Juan.

“Hugh Andrews fue un gran visionario en Puerto Rico. Su pasión por la industria hotelera brindó una calidad de servicio excepcional tanto a turistas como a locales, y su legado perdura como inspiración para nuevos empresarios”, expresó Pierluisi en declaraciones escritas.

Andrews, quien fue presidente de la Junta de Directores del Negociado de Convenciones y de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, jugó un papel clave en el desarrollo de hoteles emblemáticos como El Conquistador Resort, El San Juan Hotel, y Hotel El Convento, entre otros.

Según su biografía, Andrews fue el fundador y presidente de International Hospitality Enterprises, Inc., empresa puertorriqueña dedicada a desarrollar y administrar hoteles y resorts en Puerto Rico.

Entre los proyectos adjudicados a la compañía se encuentran los famosos hoteles Condado Vanderbilt y La Concha Renaissance Resort y Best Western Condado Palm Inn and Suites en Condado, Courtyard by Marriott en Isla Verde Beach Resort, Doubletree by Hilton San Juan y el Hotel El Convento, además del Palacio Provincial en el Viejo San Juan.

Andrews también fundó Williams Hospitality Group en 1976 y fue su presidente durante 20 años. En esos años estuvo a cargo del desarrollo, promoción y operación de El Conquistador, Las Casitas Village, Condado Plaza Hotel & Casino, y El San Juan Hotel & Casino.

Estableció además en 1989, la Fundación de Becas para Hotelería y Turismo, entidad que ofrece importantes y noveles programas a nivel universitario para el beneficio del personal de la industria de la hospitalidad.

El hotelero tenía un bachillerato y maestría en administración de hoteles de Michigan State University. Estudió en la Universidad de Paris en France, así como en el Instituto de Teconología y Educación Superior de Monterrey, México.