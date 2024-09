Madre de Stefano Steenbakkers busca reencontrarse con los asesinos de su hijo para darles una segunda oportunidad

Zorimar Betancourt, madre de Stefano Steenbakkers, quien murió en un intento de carjacking en el año 2012, reveló que se encuentra en el proceso de conocer a los sujetos que se encuentran cumpliendo prisión por los hechos donde falleció su hijo.

En entrevista con el columnista de Metro Puerto Rico, Fernan Vélez “Nalgorazzi”, Betancourt, contó como surgió la idea de conocer a los dos hombres convictos por el terrible acto contra el joven. Según explicó, la idea surge como parte de una campaña para la Fundación Stephano que buscaba ir a las prisiones a dialogar con personas que se encuentran en prisión por haber cometido crímenes y que puedan reivindicarse realizando donación de órganos.

“Como yo siempre había querido ir a la cárcel donde estaba John Anthony Morales y Amador Huggins, de inmediato dije que sí y ha sido la experiencia más increíble que he tenido en todos estos años de poder ir cárcel por cárcel en todos los distritos de Puerto Rico, he entrado a todas y he tenido la suerte de entrar a las celdas donde están”, comenzó explicando Betancourt quien ha visitado varias prisiones de la isla con esta iniciativa.

Del mismo modo, afirmó que tan cercano como el pasado mes de abril, logró conocer dónde se encuentran Alexis Amador Huggins y John Anthony Morales, quienes se encuentran en prisiones federales en los Estados Unidos.

“Mi deseo de irlos a encontrar y darles esta oportunidad también, me llevó a la fiscalía federal y les pedí que por favor me dijeran dónde estaban y me dieron la dirección”, continuó diciendo Betancourt quien afirmó que ambos se han ido cambiado de prisiones pero actualmente Morales se encuentra en el estado de Luisiana y Amador Huggins en la Florida.

“Decidí escribirles unas cartas con la campaña de una Segunda Oportunidad, para tener la oportunidad de ofrecerles esa segunda oportunidad a ellos dos, lo mismo que le he estado ofreciendo a todas las personas de las cárceles de Puerto Rico. Que se reivindiquen registrándose como donantes de órganos y así van a terminar su vida como héroes para las ocho personas a las que le pueden salvar la vida y para las 75 que pueden ayudar a mejorar su calidad de vida con trasplante de piel huesos o diferentes partes del cuerpo que no sean órganos”, continuó explicando.

Desde el mes de abril, envió las cartas a los dos convictos del caso por la muerte de Stefano. Sin embargo, indicó que hasta el momento no ha recibido respuesta por parte de Morales, a pesar de solicitó ayuda por parte del abogado de este, con quien también se pudo reencontrar.

Por otro lado, afirmó que sí recibió respuesta por parte de Amador Huggins quien cumple cadena perpetua.

Según contó, recibió una carta escrita a puño y letra por parte de Amador Huggins afirmando que por los pasados años ha tenido la oportunidad de internalizar lo ocurrido y que desea la oportunidad de dialogar con ella en prisión.

“Yo no tengo coraje con ellos, eso no existe en mí, tener ese tipo de odio. Yo siempre dije que me da pena que no fueran mis hijos, porque si fueran mis hijos, los hubiera tenido de la mano y esto no hubiera pasado”, fue parte de lo que expresó.

Stephano Steenbakkers Betancourt murió en medio de un “carjacking” el 24 de junio de 2012 en Dorado.

En ese momento, uno de los ahora convictos por el caso Alexis Amador Huggins impactó con su vehículo la guagua Lexus color blanco en la cual se encontraba el joven que en ese momento cursaba el cuarto año de escuela superior, con la intención de que este se bajara del vehículo para robarlo. Aunque el plan era que el conductor se bajara del vehículo, Steenbakers, no se detuvo. Posteriormente, John Anthony Morales López, otro de los convictos por el caso disparó contra el joven, provocándole la muerte.

Este hecho fue la piedra angular para que su madre Zorimar Betancourt comenzara los esfuerzos de ayudar a otras personas a través de los servicios que ofrece la fundación Stefano Steenbakkers Betancourt.

El 12 de noviembre del 2013, el juez federal Jay García Gregory sentenció a Alexis Amador Huggins por tentativa de carjacking a pasar el resto de su vida en prisión. Mientras que Morales López, se había declarado culpable y cumple 30 años en prisión.