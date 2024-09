CEE avanza en la depuración del registro electoral de personas fallecidas

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) anunció que está en la etapa final de la implementación de una nueva herramienta tecnológica que permitirá depurar con mayor rapidez el registro electoral de personas fallecidas. Según confirmó el licenciado Rolando Cuevas Colón, Secretario de la CEE, quedan pendientes 16,899 casos que necesitan ser trabajados para asegurar la eliminación de personas fallecidas del registro.

Cabe destacar que estos casos no corresponden necesariamente a electores, sino que incluyen referencias del Registro Demográfico que requieren verificación.

Durante la sesión más reciente del pleno de la CEE, se aprobó por unanimidad un convenio con el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS), que permitirá automatizar el cruce de datos entre el registro electoral y el Registro Demográfico. “Esta herramienta permitirá un cotejo del 100% de los casos referidos como fallecidos y enviará los resultados directamente a las comisiones locales para proceder con la exclusión de manera expedita”, explicó Cuevas Colón.

El convenio con PRITS fue presentado oficialmente el miércoles, y se espera que su implementación comience en los próximos días. Con esta herramienta, el proceso, que hasta ahora había sido laborioso debido a la cantidad de casos pendientes, se agilizará “considerablemente” según explicó Cuevas.

Según Antonio Ramos Guardiola, director ejecutivo interino de PRITS, el proyecto consta de dos fases principales. La primera fue desarrollar un conector, o API, que permite a la CEE consultar bases de datos del gobierno, como el Registro Demográfico. “El conector no almacena datos personales, pero permite el acceso a las imágenes oficiales del gobierno, como las licencias de conducir, para hacer un cotejo con el registro electoral”, afirmó a la periodista Milly Méndez en Telemundo.

El sistema no solo compara las fotografías, sino también datos demográficos, como el número de seguro social y la dirección. “En ocasiones, el nombre registrado no coincide porque algunos electores utilizaron apodos o nombres secundarios, lo que hacía difícil un cotejo preciso”, añadió Ramos Guardiola.

Uno de los aspectos clave de la herramienta es que puede procesar hasta 1,000 imágenes por hora. No obstante, Ramos Guardiola aclaró que, aunque el proceso será más rápido, no se logrará una exclusión total de electores fallecidos. “Hay personas que no estaban registradas con una identificación oficial del gobierno, lo que limita el alcance del sistema”.

El muestreo inicial de la herramienta incluyó 14,000 registros, de los cuales 750 se identificaron para su exclusión, aunque la determinación final corresponde a las comisiones locales. “La tecnología facilita el proceso, pero la decisión final siempre la toma la comisión local”, subrayó Ramos Guardiola.

Desafíos con el sistema eRE

Por otro lado, la presidenta de la CEE, Jessika Padilla, abordó las denuncias relacionadas con fallas en el sistema de Registro Electrónico de Electores (eRE) que han afectado a los usuarios al intentar completar sus transacciones. A medida que se acerca el cierre del registro el próximo 21 de septiembre, más de 76,000 electores esperan que sus solicitudes sean aprobadas por la comisión.

Padilla aclaró que aquellos solicitantes que no reciban confirmación antes de la fecha límite tendrán un plazo adicional de cuatro días para corregir cualquier deficiencia en su inscripción. “Los electores que no hayan sido aprobados para el 21 de septiembre tendrán hasta cuatro días adicionales para subsanar cualquier documento faltante”, detalló Padilla.

Según explicó, el principal reto radica en la toma de la foto del elector debido a los estrictos parámetros de seguridad, que “no se pueden flexibilizar más de lo que ya han sido adaptados”.

“Hemos intentado flexibilizar los requisitos para facilitar el proceso a los usuarios que desean realizar nuevas inscripciones, pero lamentablemente esto ha resultado en la recepción de fotos que son totalmente inadmisibles para una tarjeta electoral”, afirmó la presidenta.

Hasta la fecha, la CEE ha registrado 69,522 nuevas inscripciones y 62,689 reactivaciones.