Se esperan lluvias y tronadas para este jueves

[Sept 19] 🏊‍♂️



There is a moderate Rip Current Risk across the northern facing beaches of Puerto Rico, while a low risk elsewhere.



Hay un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte de Puerto Rico, mientras que en otras áreas el riesgo es bajo.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/BYAFAVIUwb