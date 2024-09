CEE comienza investigación sobre JIT en oficina de representante PNP

La comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, afirmó que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) comenzará una investigación por el uso indebido de la oficina legislativa de la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Wanda Del Valle, en Canóvanas para albergar una Junta de Inscripción Temporera (JIT).

“En el día de ayer traje la situación ante el pleno de la CEE y se comenzó una investigación en la oficina de trámite que tiene que rendir un informe a la comisión para la próxima semana”, expresó Angleró en entrevista con Radio Isla 1320.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, explicó que según se aprobó el 21 de abril del 2023, se aprobaron las reglas para centros de mandos y Juntas de Inscripción temporera donde se reitera que estas oficinas no pueden estar en lugares cercanos a un comité campaña ni cerca de oficinas distritales legislativas.

En declaraciones enviadas a Metro Puerto Rico, la representante del PNP, asegura que no realizó la petición de colocar la Junta de Inscripción Temporera en su oficina, sino que fue solicitada por el Municipio de Canóvanas.

“A mí me llaman porque los de la comisión no querían estar en el parking porque las máquinas no funcionaban sin aire. Mi respuesta fue que si ellos aceptaban pues el edificio le pertenece al municipio que no tenía problemas pues un servicio. Yo no estaba ya que me encontraba en la Convención. Removieron el letrero que tenía el símbolo de la Cámara y la Comisión se instaló en el lugar. Había un personal del PPD y uno del PNP. Quien decidió utilizar el lugar fue la junta local de la CEE. Yo no tengo que ver en esto. Y lo más que me molesta que no es algo que yo haya pedido, sino que a mí me solicitaron el espacio”, expresó Del Valle.

Por su parte, la presidenta alterna de la CEE, mencionó esta semana que la instalación de la JIT en la oficina legislativa fue “un error de juicio”, ya que la ley prohíbe el uso de espacios que favorezcan a un candidato o partido político. Aunque la JIT se había coordinado para celebrarse cerca de la plaza pública, el cambio de ubicación no contó con el consentimiento de la CEE y se debió a la cantidad de personas que asistieron al evento.