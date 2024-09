Pierluisi señala que es “fácil hablar del juego” ante propuestas de candidatos contra la crisis eléctrica

El gobernador Pedro Pierluisi respondió a las declaraciones del director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, quien admitió que los retrasos en la reconstrucción del sistema eléctrico son responsabilidad compartida entre el ente fiscal y el gobierno, asegurando que “está haciendo el trabajo” junto a las agencias privadas encargadas de la gestión.

Las expresiones ocurrieron durante una reunión pública de la Junta de Control Fiscal.

Luego de que Mujica insistió en que no es aceptable el ritmo que lleva la reconstrucción energética en la isla, el gobernador detalló que recae, también, en retrasos de financiación por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y el Congreso de los Estados Unidos.

“En términos de reforma energética, permítanme decir esto, el desafío más difícil que tiene Puerto Rico colectivamente en términos de su desarrollo económico y su calidad de vida es el estado de nuestro sistema eléctrico. (...) Y estoy de acuerdo en que la manera de resolver esto, afrontarlo, superarlo, es a través del trabajo en equipo. Trabajo en equipo por parte de los operadores privados en el sistema. (...) Hay muchas agencias, además de las locales, que están involucradas en este proceso. Y lo que diré es esto. Gran parte de la financiación, no, no mucha, toda la financiación que mencionaste, señor Mujica, los $17 mil millones que el Congreso asignó y FEMA asignó con el propósito de reconstruir nuestro sistema energético no estuvo realmente disponible hasta mediados de 2021 por diferentes motivos”, indicó.

De otra parte, Mujica criticó la discusión político-partidista sobre la cancelación de los contratos a las entidades LUMA Energy y Genera PR.

“Centrarse en los contratos es una distracción de lo que realmente necesitamos hacer. No he escuchado ninguna razón convincente por la cual no podamos hacer esto. Creo que llegaremos allí”, señaló el director ejecutivo de la Junta Fiscal.

En respuesta a esto, ante año eleccionario, el gobernador aseguró que ningún candidato podrá cambiar la situación eléctrica de la isla de un día para otro.

“Es fácil hablar, hablar sobre el juego, idear balas mágicas, y las cosas son difíciles. Les he dicho a todos estos candidatos que es mejor que empecemos a darnos cuenta de que no vamos a arreglar este sistema de un día para otro. No importa quién esté a cargo, si cancelas un contrato o nombras a alguien. (...) Lo que va a marcar la diferencia es el trabajo en equipo del que hablaron, y es realmente abordar esto, de manera colaborativa, creativa y con total determinación”.

Mujica, Jr. adelantó que la Junta asumirá un papel activo en el proceso de reconstrucción para acelerarlo.

“Los miembros de la Junta, nuestro personal y yo asumiremos un papel mucho más activo en el proceso de ayudar a eliminar los obstáculos. No tenemos el deseo de micro gestionar el proceso, pero también tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que podamos para facilitar el despliegue efectivo de estos recursos”, expresó.