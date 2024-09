Pedro Pierluisi rechaza argumento de la Junta sobre retraso en el uso de fondos federales para reconstrucción

El gobernador Pedro Pierluisi se defendió el miércoles del argumento presentado por los integrantes de la Junta de Control Fiscal en cuanto al uso de los fondos federales aprobados por el impacto de los huracanes Irma y María.

“Creo que lo importante es que no haya tanta política innecesaria, tantos, entre comillas, líderes hablando sin saber, sin tener los datos a la mano, diciendo cosas que se publican y después la gente se las cree, las repiten y las repiten como los tiempos de Hitler y la gente se las cree. Y basta ya. Que sean más profesionales, que hablen con datos a la mano, que es como a mí me gusta hablar y como les hablé aquí mismo a estos miembros de la junta para que estén claros también”, dijo el gobernador en un aparte con la prensa.

“Nosotros colectivamente, porque no estoy hablando yo personalmente, hemos hecho el trabajo en estos cuatro años y ahora lo importante es que el pueblo pues tome la decisión en estas próximas semanas”, añadió.

Pierluisi insistió que no hay una “solución mágica” para resolver el problema de energía eléctrica y agradeció la intervención de la Junta Fiscal en el asunto.

“Él (Robert Mujica) ha convocado a todos los componentes del asunto de la reconstrucción del sistema eléctrico. Ya en dos ocasiones el secretario de Estado ha estado presente, entre otros, y él dijo que sí, que la junta va a estar más activa interviniendo en este tema. Mira, enhorabuena, porque yo mismo le dije, esto es un trabajo que tiene que ser en equipo. Y no es cuestión de que desde las gradas, desde afuera, tú critiques, no, enróllate las mangas. Tampoco es cuestión de que alguien venga, como dije en inglés, un ‘magic bullet’, pues eso es básicamente como viniendo a decir que tiene la solución así, sin mayor análisis ni mayor estudio. Yo he hecho lo que tengo que hacer como gobernador. Mi equipo de igual manera ha hecho lo que tiene que hacer. Claro, como digo, es fácil desde las gradas, con la boca es un mamey. Hay mucho, mucho se está haciendo. Lo importante es que se acelere. Hablo en el lado energético, porque en términos de la reconstrucción en general, vamos al paso correcto. O sea que si acaso la crítica, yo la entiendo, es en esta área del sistema eléctrico, porque cada vez que tenemos apagones, cada vez que tenemos relevos de carga. Eso incomoda y molesta a todos, a todos los implicados. Así que ahí es que yo diría que sí, que tenemos que hacer lo indecible porque se acelere y pienso que otra vez la solución es que en vez de que ande uno por un lado y otro por el otro, que todos estén unidos con el mismo nombre”, expresó.

El director ejecutivo de la Junta Fiscal, Robert Mujica anunció que el ente federal creado bajo la Ley PROMESA tomará un rol activo en el proceso de reconstrucción del sistema eléctrico.

“Nuestro rol será reunir a todas las partes, averiguar qué se necesita hacer y luego asegurarnos de que se haga, trabajando con el gobierno o con cualquier persona dispuesta a colaborar, incluyendo al gobierno federal. El papel de la Junta, que comenzó hace aproximadamente uno o dos meses, es convocar a todas las partes de manera regular. También estamos en contacto con el gobierno federal, identificando problemas y reuniendo a las partes para encontrar soluciones. Puede haber múltiples elementos en esto: tal vez se necesiten más recursos, tal vez haya conversaciones con FEMA, tal vez haya un rol para otros en la administración en Washington”, expresó Mujica.