Cámara de Comercio busca agilizar desembolso de fondos de recuperación para la isla

La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) llevará a cabo reuniones con grupos de expertos y oficiales gubernamentales de las ramas ejecutivas y legislativas en la capital federal, para agilizar el desembolso de los fondos de recuperación asignados a la isla, eliminar procesos burocráticos y encaminar la construcción de obras necesarias para el desarrollo económico.

Con esta iniciativa, la entidad del sector privado también busca agilizar la reconstrucción del sistema energético e identificar alternativas de operadores que hayan sido exitosos en otras jurisdicciones para su posible contratación.

“Ante la importancia que tienen las elecciones nacionales (de Estados Unidos) y el impacto que tiene las mismas en temas prioritarios de la Isla, queremos adelantarnos a los procesos de transición de la administración gubernamental federal que ocurrirá luego del proceso eleccionario de este año. Puerto Rico tiene todavía mucho camino por recorrer en los procesos de recuperación y nos corresponde defender los fondos asignados a la isla y agilizar los procesos administrativos relacionados a educación, salud y desarrollo económico”, afirmó el Lcdo. Luis Pizarro, presidente de la Cámara de Comercio.

“Nuestra prioridad es provocar acciones en cuanto a la reconstrucción del sistema eléctrico, comenzando por una mayor fiscalización del sistema eléctrico.”, añadió el líder gremial.

El esfuerzo, denominado por la institución del sector privado cómo FACES 8 (Federal Affairs Chamber Educational Series) está integrada por Pizarro; José Julio Aparicio, vicepresidente de la CCPR; Agustín Rojo, presidente de la Asociación de Constructores; y el Lcdo. Raúl Candelario, quien es asesor de la junta de directores de la CCPR.

Las reuniones incluyen a expertos en recuperación de los principales institutos de investigación y política pública de la capital federal y funcionarios gubernamentales. La agenda incluye reuniones con el Center for American Progress, Heritage Foundation, US Chamber of Commerce, Center for Budget & Policy Priorities y el American Legislative Exchange Council. También se realizarán encuentros con el congresista por el estado de Florida Darren Soto, personal de la oficina del congresista Troy Carter, Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal, y Gretchen Sierra de la oficina del presidente Biden en la Casa Blanca. Carter es el líder de la minoría Demócrata en el subcomité de FEMA de la Cámara federal. Su asesor James Bernhard fue el líder de FEMA para el estado de Louisiana luego del paso del huracán Katrina.

“El sector privado de Puerto Rico requiere de un sistema eléctrico confiable, resiliente y que supla a los pequeños y medianos negocios de energía eléctrica barata para fortalecer nuestra competitividad e impulsar el desarrollo económico. La persistente inestabilidad eléctrica e incertidumbre de servicio provocan una significativa pérdida de ingresos a todos los negocios y obstaculiza la actividad económica”, puntualizó Aparicio, quien es presidente del comité de asuntos federales de la CCPR.

Las visitas de la Cámara de Comercio a la capital federal también buscan impulsar los esfuerzos para traer operaciones de manufactura de alta tecnología y de la industria farmacéutica a los Estados Unidos y sus territorios.