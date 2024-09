Puerto Rico y Haití: las únicas economías con proyección de decrecimiento en el Caribe

El Fondo de Monetario Internacional (FMI) proyectó una baja de -0.2 en la tasa de crecimiento (GDP) del Producto Interno Bruto para Puerto Rico.

De hecho, en las proyecciones más recientes del organismo para el Caribe solo Puerto Rico y Haití decrecen en su GDP. En el caso de Haití la proyección es de -3. República Dominicana proyecta crecimiento de 5.4 en su GDP y Jamaica 1.8. Otras Antillas Menores también muestran una proyección de crecimiento. Para Cuba no hay datos disponibles para realizar la proyección del FMI. A nivel de la región, se proyecta un crecimiento de 9.7 en el GDP.

“De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que publicó las expectativas de crecimiento para el primer trimestre del 2024, las únicas dos economías de la región del Caribe que decrecen, o sea que están en terreno negativo, son Haití y Puerto Rico, que va a decrecer en negativo punto 2 %”, destacó el economista Heriberto Martínez Otero. El dato presentado por el exdirector ejecutivo de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes sirvió como contexto para el análisis de promesas electorales en el campo tributario.

Martínez Otero destacó que para prometer bajas en tasas contributivas o reducción al IVU los candidatos deben tener presente el concepto de equilibrio fiscal que requiere la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Es importante que tengamos presente que hemos tenido un comportamiento de los recaudos que ha sido muy inusual. Eso nos ha dejado mucho dinero en caja sedentaria, pero tenemos que ser cuidadoso si vamos a plantear recortes por el lado de las tasas contributivas. Tenemos que tener presente también que por algún lado del presupuesto vamos a tener que recortar, si queremos mantener el equilibrio fiscal. Eso si la Junta avala la propuesta fiscal de los candidatos a la Gobernación”, planteó el economista.

Además, recordó que el dinero del IVU está pignorado con la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. “Es bien difícil hoy poder hablar de una reducción en el IVU cuando tenemos un porcentaje que ya está pignorado para el servicio de la deuda a través del plan de ajuste de COFINA. Y el otro segmento prácticamente es la liquidez del gobierno que entra mes tras mes”, explicó Martínez Otero.

Sin embargo, el economista no ve a una JSF completamente cerrada a la propuesta de una reforma contributiva, algo a lo que no dieron paso este cuatrienio. “En conversaciones con con miembros de la Junta y con el señor Mujica, yo estoy convencido de que una reforma contributiva que baje tasas a los puertorriqueños, la Junta la va a aceptar siempre y cuando digamos dónde vamos a recortar en el presupuesto, reconociendo que la Junta no va a aceptar que el recorte sea en áreas de la deuda o en áreas de retiro”, opinó el actual director ejecutivo de la Liga de Cooperativas.

Aquí puedes ver la entrevista: