Pedro Pierluisi a comisionados electorales: “Basta ya de tanta quejadera y que se pongan a trabajar”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el martes que existe una agenda de los comisionados electorales para desacreditar a la Comisión Estatal de Elecciones.

“Aquí lo que están es buscando culpa, repartiendo culpa a derecha, izquierda, los mismos que debieron haber hecho el trabajo. Porque aquí la comisión no es más que los comisionados y los partidos. Porque nuestro sistema así es que funciona, funciona a base de que cada partido tiene un andamiaje dentro de la comisión y unos comisionados tienen un personal que tienen que reclutar y tienen un trabajo político y electoral que hacer. Y lo que han hecho es quejarse. Basta ya, de tanta quejadera y que se pongan a trabajar”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Pero es que el calendario electoral se estableció en marzo del 2023, hace más de un año y medio. Ya se sabe cuáles son las fechas límites para todos los trámites. Por eso lo que estoy diciendo es quedan cuatro o cinco días, o sea, queda es hasta el 21 de septiembre que tiene la población, los votantes”, añadió.

Pierluisi mencionó que se supone que los comisionados conozcan el Código Electoral.

“Bueno, eso ya es ley nuevamente, eso es lo que dispone el código electoral. No se hicieron, es que ya no se hicieron las enmiendas. O sea, aquí no se enmendó ese código electoral, así que hay que cumplir con el código electoral. Esto es una sociedad de ley y orden. Entonces nadie está aquí. Todos, todos esos comisionados y todos los partidos sabían cuál eran las reglas de juego y tenían que tenían que moverse para inscribir sus votantes. Aquí están responsabilizando a la comisión, comisionados de partidos, que en sus manos estaba precisamente procurar una mayor inscripción. La comisión hizo campañas publicitarias que ustedes las vieron. Está realmente de más, ya lo que quedan son varios días para el que quiere votar que vaya y se inscriba”, sostuvo.

Para el gobernador, todo responde a una agenda.

“Bueno, ya yo dije en una ocasión y lo voy a repetir, que he visto una acción concertada de parte de la mayoría de los comisionados y comisionadas para desacreditar el voto adelantado, para minar el voto adelantado. Eso es un voto que mayormente lo utiliza la población de mayor edad en Puerto Rico y he visto como consistentemente han estado criticando ese voto adelantado, cuestionando su seguridad. Así que no me sorprende que la cantidad de votantes que solicitaron voto adelantado es menor que la que tuvimos en el año 2020. Claro, en el año 2020 estábamos en medio de una pandemia y eso pudo haber sido un factor. Yo personalmente voy a utilizar el voto adelantado, así lo dije porque estoy seguro de que es una manera válida de uno ejercer el derecho al voto y que se va a contar, se va a contabilizar. Así que eso digo en cuanto a las críticas por lo del voto adelantado. Y sí es una agenda, una agenda aparentemente, como aparentemente entienden que no les favorece, pues lo desacreditan”, concluyó.