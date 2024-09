Expanden modelo de acceso a energía renovable para instalaciones críticas en Puerto Rico

Una alianza estratégica y multisectorial entre Global Energy Alliance for People and the Planet, Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR) y Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) expandirá un novel y probado modelo de financiamiento híbrido conocido como CERI para que aproximadamente 75 instalaciones críticas en Puerto Rico –negocios u organizaciones sin fines– se conviertan en resilientes energéticamente a través de acceso a energía renovable.

La Iniciativa de Resiliencia Energética Comunitaria (CERI, por sus siglas en inglés) facilita que negocios y organizaciones sin fines de lucro considerados por el programa como instalaciones críticas, tengan acceso a capital financiero para que puedan adquirir un sistema de energía solar y de almacenamiento que mantenga la continuidad de sus servicios esenciales durante y después de una emergencia. Esto es posible gracias al modelo de financiamiento híbrido que consta de subsidio y préstamo para negocios; y subsidio, donativo y préstamo para organizaciones sin fines de lucro.

Las personas interesadas en participar pueden escribir a accesoaenergia@fcpr.org o llamar al 787.721.1037. El proceso de evaluación iniciará a partir del 1 de octubre.

CERI es impulsada por GEAPP y gerenciada en Puerto Rico por la FCPR, y tiene como meta impactar 75 instalaciones críticas en dos años.

“Esta iniciativa que hemos venido apoyando es un excelente ejemplo de colaboración entre algunas instituciones comprometidas con incrementar la resiliencia energética en Puerto Rico. La innovativa definición de facilidades críticas, así como el financiamiento híbrido van a ser factores de éxito que espero contribuyan a expandir el programa en Puerto Rico pero también servir como modelo para otros países”, dijo Isabelle Beltrán, directora general para Latino América y el Caribe.

Las instalaciones críticas, ya sean con o sin fines de lucro, son aquellas que prestan servicios esenciales a la comunidad y en momentos de emergencia proveen continuidad de servicios vitales para la sobrevivencia de la comunidad. Los servicios que ofrecen están dentro de estas categorías: sociales, comunicación, alimentación, infraestructura, salud y transportación –las instalaciones de propiedad gubernamental están fuera del alcance de esta iniciativa.

“El financiamiento híbrido posibilita que estas entidades logren acceso a estos sistemas, ya que disminuye el costo que deberían pagar si no tuvieran estos subsidios –y donativo en el caso de las organizaciones sin fines de lucro”, dijo Mary Ann Gabino, vicepresidenta de la FCPR. “Esta alianza estratégica demuestra el potencial que hay en la unión de recursos. Asimismo, la importancia de generar soluciones creativas y multisectoriales para la solución de problemas sociales. Estamos muy entusiasmados y agradecidos con esta oportunidad que no solo hace justicia a nuestras comunidades, sino que muestra otras maneras en las que el Tercer Sector puede lograr acceso a fondos”, agregó Gabino.

Mientras el presidente y principal oficial ejecutivo de la FCPR, el Dr. Nelson I. Colón Tarrats, mencionó la importancia de la participación comunitaria en lograr que las comunidades sean resilientes. “Hemos visto como la comunidad ha estado presente para atender los asuntos de emergencia. Lo vimos durante y luego de los huracanes Irma y María, luego en los terremotos y en el COVID. Tenemos una fibra comunitaria y social más fortalecida desde estos eventos”, indicó Colón Tarrats.

El financiamiento se hará a través de BPPR, el subsidio que se ofrecerá es gracias a una inversión de GEAPP y los donativos para las organizaciones sin fines de lucro provienen de BPPR y Mellon Foundation. En el caso de los negocios, el subsidio será de hasta un 20%. En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, el subsidio también será de hasta un 20% y el donativo de hasta un 40%. El proceso CERI incluye cuatro etapas que comienza con una llamada o referido y culmina con la instalación.

“En Popular estamos comprometidos con el progreso de Puerto Rico, nuestros clientes y las comunidades a las que servimos. Este compromiso se manifiesta en cada acción que emprendemos para lograr un Puerto Rico más próspero y resiliente. Nuestra alianza con la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y la Global Energy Alliance for People and Planet facilita que entidades y negocios claves en nuestras comunidades, tengan la capacidad de continuar operando y asegurar la continuidad de sus servicios esenciales aún en momentos de adversidad. La energía solar es una herramienta que permite el empoderamiento y el progreso. Por eso tenemos mucha confianza en que esta iniciativa dejará un impacto positivo en las entidades y negocios que la reciban”, mencionó Corina Camacho, primera vicepresidenta y gerente de la división de Crédito Comercial del BPPR.

Este proyecto es viable gracias a una aportación de $5 millones de GEAPP y $450,000 de Mellon Foundation y Banco Popular de Puerto Rico.

CERI surge como proyecto piloto en el 2020 cuando estimulados por GEAPP, Rocky Mountain Institute (RMI) y FCPR se unieron para impulsar instalaciones comunitarias energéticamente resilientes. A partir del 2022, comenzaron los proyectos piloto de CERI con cinco (5) instalaciones críticas en Arecibo, Patillas, Utuado, Juncos y Jayuya, que incluyen desde una panadería hasta una organización que presta servicios a la niñez y juventud.

“La Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, en nuestra sede en Casa Ramón en Juncos, tuvo el honor de participar desde el 2022 del proyecto piloto de la Iniciativa de Resiliencia Energética Comunitaria (CERI). Esto nos ha permitido poder servirle a nuestra comunidad en forma continua aún en periodos de emergencia como ocurrió durante el reciente impacto de la tormenta Ernesto. En momentos en que tantas familias, jóvenes, niños y niñas estaban sin electricidad pudieron venir a Casa Ramón a alimentarse con comida caliente, a llevarse compras, a refrescarse del intenso calor, a cargar sus celulares, y recibir nuestros servicios para aliviar las tensiones de la emergencia”, dijo Marcos Santana Andújar, presidente ejecutivo de la Red. “Agradecemos profundamente a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico que nos hiciera parte de este proyecto a través de su donación, que fue una inversión total de $123,455. Para la Red, además del gran beneficio de contar con energía ininterrumpida, representa un ahorro mensual de $1,000 en la factura eléctrica. Nos alegra que en esta nueva etapa del proyecto muchas más comunidades ahora podrán contar con un sistema solar con batería a través de CERI. Estas son las iniciativas que necesitamos para seguir creando un mejor futuro para nuestra gente”, agregó Santana Andújar.

El Programa de Acceso a Energía de la FCPR incluye los proyectos: Empowering Culebra Economic System, que facilitará energía renovable a negocios y organizaciones sin fines de lucro en la isla municipio; Redundancia Energética para Acueductos Comunitarios, que proveerá equipo fotovoltaico y generador de emergencia a estas infraestructuras comunitarias; y el Estudio del Corredor de Energía Verde –en desarrollo– que aborda el potencial de impulsar comunidades solares en el centro rural de Puerto Rico.