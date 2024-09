¡Sigue subiendo! LUMA anuncia aumento en la factura de luz

La empresa privada encargada del sistema de transmisión y distribución de energía, LUMA Energy, confirmó el lunes que los clientes verán un aumento de aproximadamente 2.9 centavos por kilovatio-hora (kWh) en sus facturas de luz.

El aumento fue adjudicado a los altos costos del combustible utilizado para la generación de electricidad durante los meses de junio, julio y agosto. Sin embargo, el aumento está sujeto a la revisión del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

“El aumento en los costos del combustible y los problemas de generación continuos han provocado este aumento del FCA. La falta de disponibilidad de unidades de generación más grandes obliga a despachar las unidades que utilizan combustible diésel, que es caro. Como ha sido el caso durante los últimos tres años, la dependencia de combustibles costosos para la generación en Puerto Rico expone a los clientes a tarifas más altas. Como hemos dicho repetidamente durante más de tres años, LUMA no es responsable de la generación, no genera electricidad, no compra ni tiene ningún control sobre los costos del combustible de generación. Esto es únicamente responsabilidad de los generadores. Aunque no tenemos ningún control sobre este aumento del FCA, estamos comprometidos a apoyar a nuestros clientes. Seguiremos priorizando las iniciativas de energía limpia para construir un sistema eléctrico más limpio e independiente”, expresó Juan Saca, presidente de LUMA.

LUMA señaló que el incremento es causado por la dependencia de combustibles costosos como el diésel y el bunker fuel, debido a la falta de disponibilidad de plantas que utilizan gas natural. Según LUMA, la empresa no tiene control sobre estos costos, ya que no es responsable de la generación de electricidad.

Los ajustes en la factura cubren únicamente el costo del combustible y la energía comprada, y más del 65 por ciento de la factura de los clientes se destina a pagar estos conceptos, según el informe presentado.

El aumento llega en momentos que ambas compañías privadas encargadas del sistema eléctrico del país, LUMA Energy y Genera PR están siendo criticadas debido a los constantes apagones que afectan a la isla por diversos problemas que incluyen situaciones que ocurren en el área de generación y en la distribución de la red eléctrica.

En las pasadas semanas se han experimentado relevos de carga que han dejado a miles de ciudadanos sin servicio, especialmente en las noches debido a la falta de generación. Estos problemas han ocurrido ya que múltiples plantas generadoras han sufrido problemas, especialmente luego del paso cercano de la tormenta tropical Ernesto en agosto. Sin embargo, ambas empresas se han estado repartiendo culpas mutuamente.