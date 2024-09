PNP señala “historial ideológico” de Dalmau en anuncio, mientras el PIP lo describe como una “sátira”

Tras la publicación de un anuncio negativo en contra del candidato a la gobernación por la llamada “alianza”, por parte del Partido Nuevo Progresista (PNP), el director de campaña de Jenniffer González, Francisco Domenech aseguró que no se trata de un ataque, sino una acción para exponer lo que ellos aseguran han sido las creencias de Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Durante la transmisión del programa Voz y Voto de TeleOnce, los directores de campaña de Jenniffer González y Juan Dalmau, Francisco Domenech y Calixto Negrón, respectivamente, brindaron sus puntos sobre el anuncio pagado por el PNP.

“No es un ataque, es un anuncio de lo que ha sido el historial ideológico de Juan Dalmau, una persona que ha sido amigo de los dictadores Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, los dictadores de Cuba y es una persona que ha estado afiliada al socialismo y comunismo toda la vida, él ha querido proyectar una imagen de que esa gente ya no son amigos, que no creen en esas políticas socioeconómicas, casi no habla del independentismo y yo creo que el electorado tiene que conocer lo que representa cada candidato. Es un anuncio para decir quién es Juan Dalmau”, expresó Domenech.

Mientras que en respuesta al argumento del director de campaña de la candidata PNP, Negrón, señaló que se trata de un anuncio parecido a una “sátira” que demuestra que el candidato del PIP estaría al frente en los números previos a las elecciones generales.

“Cuando vi el anuncio, pensé que era de De La Nada, una sátira, creo que así lo vio la inmensa mayoría del país que ya no se cree esas cosas. Lo que demuestra esta campaña burda, de mentiras, de demagogia, es que ellos saben que quien está al frente es Juan Dalmau y recurren a ese tipo de campaña. Pero nosotros vamos a seguir concentrados en lo que queremos llevar como mensaje y es la posibilidad de un cambio necesario en el país”, expresó Negrón.

En el programa se logró reunir a los directores de campaña de los cuatro candidatos a la gobernación. La directora de campaña de Jesús Manuel Ortiz del Partido Popular Democrático (PPD), Ingrid Colberg, describió a su candidato como una opción de “centro”, en medio de las discusiones por los llamados bandos de “derecha” e “izquierda” en el país.

Por su parte, Juan Martínez, director de campaña de Javier Jiménez del Proyecto Dignidad (PD), aseguró que de los cuatro candidatos el “buen administrador” es el actual alcalde de San Sebastián y los demás son solo “políticos”.