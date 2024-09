Exigen a la CEE que brinde más recursos a eventos de inscripción

La coalición ‘Prende Tu Voto’ denunció este fin de semana la falta de recursos por parte de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en eventos de inscripción masiva que han llegado a universidades e incluso centros comerciales durante las pasadas semanas.

Según los portavoces de la coalición, en el evento llevado a cabo el sábado en Vivo Beach Club se esperaba la participación de alrededor de 3,500 personas, pero la CEE solo proporcionó una mesa de empleados. De hecho, ayer domingo, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) solicitó formalmente una extensión de tiempo a la fecha límite para inscripciones que es el 21 de septiembre. Mientras que este fin de semana, durante la convención del Partido Nuevo Progresista (PNP), su presidenta y candidata a la gobernación, Jenniffer González planteó que los puertorriqueños dejaron para última hora la gestión de inscripción.

“Aunque esta actividad se convocó a las 10 de la mañana, desde las ocho y media de la mañana habían personas en fila muy entusiasmadas para sacar su tarjeta electoral y ya alrededor de las 10 y media estaban en el desespero porque no veían las mesas llegar. Y tuvimos que calmarles y enfatizarles la importancia de la inscripción que es el motivo del que estamos aquí. Y algunos lamentablemente se fueron desde el desespero y no les culpamos porque estar esperando desde las ocho hasta las 11, que fue que finalmente llegó la mesa, y lamentablemente llegó solo una”, indicó Sofía Rico, co-creadora de la plataforma digital, Política Accesible.

Conforme a Loidymar Duprey González, representante y tejedora de la coalición, la actividad en Vivo Beach Club se organizó desde el mes de junio y la CEE había asegurado que enviará personal suficiente.

“Queremos constar que esta es una actividad que se lleva planificando desde junio y tenemos confirmación desde hace una semana que la Comisión Estatal de Elecciones nos iba a estar enviando más de una mesa para nuestro evento de inscripción. Entendemos y que la Comisión también sabía que esto iba a ser un evento masivo donde van a venir cientos de personas a disfrutar de este concierto, al igual que muchas personas que quieren aprovechar la oportunidad para hacer trámites y venir hoy de 10 a 4. Queríamos y queremos que tengan la oportunidad de hacerlo. No obstante, lamentablemente, solamente hemos podido recibir una sola mesa de parte de la planificación y la coordinación de la Comisión para el día de hoy. Y no recibimos ninguna confirmación ni ninguna cancelación sobre las otras mesas que se supone que vinieran”, indicó.

Le responden a Jenniffer González

En respuesta a las recientes expresiones de la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González atribuyéndole la finalización del evento llevado a cabo en el centro comercial San Patricio en horas de la madrugada a la “tardanza” del boricua en sacar la tarjeta electoral, Duprey González aseguró todo proceso hecho antes del 21 de septiembre es válido.

“Entendemos que hay una narrativa en donde se intenta culpabilizar a las personas que se están movilizando, yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo desde la ciudadanía, desde esta coalición, es apostar a que estamos a tiempo a que toda gestión que se haga antes del 21 de septiembre es válida, debe de ser celebrada y nadie se debe sentir culpable por sacar de su tiempo para poder inscribirse”, dijo.

Asimismo, describió que las expresiones de González son una narrativa desconsiderada de las condiciones materiales de los puertorriqueños.

“Salimos de un proceso de pandemia en donde las oficinas no estaban disponibles. Tenemos un montón de situaciones que han impedido, principalmente con la situación de la electricidad, que han impedido que los electores y las electoras se puedan movilizar a una Junta de Inscripción Permanente sin hablar de las 80 juntas o más que cerraron a nivel de isla. Estamos enfrentándonos con un problema de límites en todo momento. Es el momento de celebrar que la gente está saliendo a la calle y que está interesada y que está dispuesta a quedarse y a culpabilizarlo. Y toda gestión que se haga antes de la medianoche del 21 de septiembre está a tiempo y debe ser celebrado”.

Tira y jala entre comisionados

Mientras, la tensión entre Karla Angleró, comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y Lillian Aponte, comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), intensificaron tras Angleró recibir críticas de sus compañeros por la presunta poca participación de su personal en los eventos de transcripción masiva.

Según el comisionado del PIP, el personal de Angleró quiso culminar sus labores justo a la hora estipulada de culminación del evento. Sin embargo, ciudadanos que aún se encontraban en espera por inscribirse no lo permitieron.

“La gente no permitió que se fueran. Y así estuvieron hasta las cuatro de la mañana. Pero no iban a seguir el trabajo después de las cuatro de la tarde. ¿Qué pasó ayer viernes? Que tan pronto iban a arrancar aquí se suponía que cumplieran en Plaza de las Américas. No había nadie disponible del PPD ni del PNP. Y el PIP estaba solo y un partido político solo no puede comenzar y salir de aquí del edificio”, indicó Iván Aponte.

Por su parte, la comisionada del MVC detalló que los empleados en las Juntas que representan al PNP y PPD han “brillado por su ausencia”.

“Esto no es un incidente aislado, sino parte de un patrón de desorganización y negligencia que pone en riesgo la participación ciudadana. La CEE, en colusión con el PNP y el PPD, le ha dado la espalda a la juventud y al pueblo que busca activarse electoralmente. Asu vez, ayer, en el evento convocado en Plaza las Américas, la CEE se comprometió a llevar tres Juntas de Inscripción Permanente, pero solo llegó una, compuesta únicamente por funcionarios del MVC, el Partido Independentista Puertorriqueño y Proyecto Dignidad, mientras que la gran mayoría de los empleados en las Juntas, que representan al Partido Nuevo Progresista (PNP) y al Partido Popular Democrático, brillaron por su ausencia”.

En entrevista con Metro Puerto Rico, Angleró defendió a su personal y confesó que, al momento de la entrevista, cinco juntas se encontraban atendiendo a ciudadanos en la CEE.

“Pero por lo menos yo tengo aquí el personal que estamos trabajando, ¿verdad? Y yo no niego a mis empleados, aquí son los oficiales de inscripción del Partido Popular Democrático, están aquí en todas las juntas donde hemos podido cubrir, porque vi que el comisionado del Partido Independentista está diciendo que los oficiales de inscripción no llegaron al Vivo Beach Club, del Partido Popular, pero ahí hay una junta cubierta con un balance, está abierta. Aquí tengo también cinco juntas con balance cubierta. No somos solamente el único partido que tiene que llegar a los eventos. Estamos cubriendo con el poco personal todas las áreas que están cubriéndose o llevándose a cabo actividades”, detalló.