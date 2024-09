DRNA no tiene reportes sobre supuesto incidente donde una mujer fue mordida por una culebra

Luego de que se reportara un incidente donde alegadamente una mujer fue mordida por una culebra el Bayamón, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), indicó que hasta el momento no han confirmado los alegados hechos.

A través de una comunicación escrita, el comisionado del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, Edwin Rodríguez Ruiz, expresó que vigilantes están tratando de dar con la persona que realizó la denuncia.

“Luego del incidente reportado esta mañana sobre la supuesta mordida de una serpiente invasora, específicamente una pitón reticulada, a una mujer en Bayamón, aclaro que, hasta el momento, no tenemos certeza del reporte. Los agentes del Cuerpo de Vigilantes están realizando gestiones para localizar a la persona afectada y poder entrevistarla con el objetivo de obtener más detalles sobre el incidente”, lee la comunicación.

La información surge de una publicación en las redes sociales, realizada por “Gongo Fishing PR” que se dedica a la captura de especies como culebras y caimanes. Según el escrito, una mujer habría sido mordida por una culebra que se encontraba en una secadora, en una residencia en Bayamón.

“Ayer me tuve el primer reporte de un ataque de una pitón reticulada en Barrio Nuevo Bayamón tengo el video y la foto de la herida pero creo que es un poco fuerte, aquí lo que me escribieron “Mi gente esto de la culebra es serio ...en la noche de ayer en Bo nuevo ,Bayamón sector Montellano una culebra atacó a mi cuñada mientras sacaba ropa de la secadora pueden ver la magnitud de es culebra necesito encontrarla y sacarla allí viven personas con impedimento como mi hermano ,mi mamá en estado de Alzheimer mis sobrinos esposa y hermano nose como podrían ayudarnos el pasto está alto para colmo pero necesitamos verificar que más hay si está paria o no ...ella fue al hospital y aún diciendo que fue una culebra lo documentaron como mordedura de insecto raro por favor ni la cocieron ni con mariposa no sé si es parte de un protocolo pero esto me asusta me aterra la situación...he visto vídeo de persona que se dedican a eso si es posible que esté video llegue a la china pq vivir con ese miedo quien duerme pensando despertar por alguna culebra de esas ......repito hay que bregar con eso”, lee la publicación en Facebook.

El comisionado del Cuerpo de Vigilantes, explicó que, la pitón reticulada como la boa constrictor, que son las serpientes invasoras más comunes en la isla, no son venenosas. Estas especies, aunque pueden causar alarma por su tamaño y comportamiento, no representan un riesgo de envenenamiento para las personas.

Se exhortó a la ciudadanía que, de tener conocimiento de algún avistamiento de serpientes en áreas urbanas o rurales, se comuniquen de inmediato con el Cuerpo de Vigilantes al 787.999.2200, extensión 2911, para que podamos intervenir.