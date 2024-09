La Tribu de Abrante pospone concierto en el Anfiteatro Tito Puente

La Tribu de Abrante informó este domingo que su décimo aniversario, pautado para el próximo 5 de octubre en el Anfiteatro Tito Puente en Hato Rey (San Juan), fue pospuesto por parte de la producción.

Aquellas personas que hayan adquirido boletos para el espectáculo titulado “Festival 2024 A Son de Bámbula— Loíza en el Anfi”, recibirán el reembolso correspondiente.

“Lamentamos los inconvenientes que esta cancelación pueda ocasionar y agradecemos su comprensión, amor y apoyo”, subrayó el fundador de la agrupación, Hiram Abrante, mediante declaraciones escritas.

El espectáculo— que fusionaría los ritmos afrocaribeños, reguetón, salsa, pop urbano y fun— contaría con la participación de Rafa Pabón, Vakero, Algarete, El Propio, Plenéalo, Grupomanía, entre otros.

Asimismo, informaron que la Tribu de Abrante continúa trabajando en el nuevo sencillo “Que retumbe el Cuero”, en colaboración con Rafa Pabón. El mismo estará disponible por las plataformas digitales a partir del 20 de septiembre.

De igual forma, esperan lanzar la canción “Bum Tam Tam remix”, un ‘featuring’ con El Chacal que mezcla el ‘cubatón’ con bomba y otros elementos.

“Este sencillo celebra la vida. Si me tocara morir, no me voy sin decir que viví... Promueve vivir en fiesta, vacilar y disfrutar… Que voy a hacer lo que tenga que hacer por si me muero manaña”, adelantó Abrante entre risas.

La agrupación se destaca por fusionar el género autóctono puertorriqueño, la bomba, con notas de reguetón y hip hop, para crear un sonido y ritmo atractivo para los caribeños y los latinos a nivel general.